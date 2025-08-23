22:20 ()
Арсенал - Лидс Юнайтед 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Арсенал
Лидс Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс Юнайтед, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
1 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
36 Испания пз Мартин Субименди
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
14 Швеция нп Виктор Дьёкереш
11 Бразилия нп Габриэл Мартинелли
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
44 Болгария пз Илия Груев
7 Уэльс пз Дэниел Джеймс
22 Япония пз Ао Танака
18 Германия пз Антон Стах
29 Италия нп Вильфред Ньонто
10 Нидерланды нп Жоэль Пироэ
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал4 : 1Лидс Юнайтед
16.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Арсенал
08.05.2022 Англия - Премьер-лига 36-й тур Арсенал2 : 1Лидс Юнайтед
18.12.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Лидс Юнайтед1 : 4Арсенал
26.10.2021 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Арсенал2 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2021 Англия - Премьер-лига 24-й тур Арсенал4 : 2Лидс Юнайтед
22.11.2020 Англия - Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
09.01.2012 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 1Арсенал
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал3 : 0
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал2 : 3
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал0 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Арсенал3 : 2
18.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Лидс Юнайтед1 : 0
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Лидс Юнайтед1 : 1
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0Лидс Юнайтед
03.05.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 1 : 2Лидс Юнайтед
28.04.2025 Англия — Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лидс Юнайтед4 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити13
2
Лига чемпионов
Сандерленд13
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур13
4
Лига чемпионов
Ливерпуль13
5
Лига Европы
Ноттингем Форест13
6 Лидс Юнайтед13
7 Арсенал13
8 Фулхэм11
9 Брайтон энд Хоув Альбион11
10 Челси11
11 Кристал Пэлас11
12 Астон Вилла11
13 Ньюкасл Юнайтед11
14 Эвертон10
15 Манчестер Юнайтед10
16 Борнмут10
17 Брентфорд10
18 Бёрнли10
19 Вест Хэм Юнайтед10
20 Вулверхэмптон10

