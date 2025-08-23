Арсенал - Лидс Юнайтед 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Лидс Юнайтед, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|44
|пз
|Илия Груев
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
|22
|пз
|Ао Танака
|18
|пз
|Антон Стах
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|10
|нп
|Жоэль Пироэ
Главные тренеры
|Микель Артета
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|4 : 1
|16.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|08.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|18.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 4
|26.10.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 0
|14.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|06.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.01.2012
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|18.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
|03.05.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 2
|28.04.2025
|Англия — Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|4 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Арсенал» — «Лидс Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Сандерленд
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|1
|3
|6
|Лидс Юнайтед
|1
|3
|7
|Арсенал
|1
|3
|8
|Фулхэм
|1
|1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|1
|1
|10
|Челси
|1
|1
|11
|Кристал Пэлас
|1
|1
|12
|Астон Вилла
|1
|1
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|14
|Эвертон
|1
|0
|15
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|16
|Борнмут
|1
|0
|17
|Брентфорд
|1
|0
|18
|Бёрнли
|1
|0
|19
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|20
|Вулверхэмптон
|1
|0