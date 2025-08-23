Хайденхайм - Вольфсбург 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вольфсбург, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вольфсбург
Вольфсбург
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|4
|зщ
|Тим Зирслебен
|31
|пз
|Сирлорд Конте
|39
|пз
|Никлас Дорш
|3
|пз
|Ян Шёппнер
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|8
|пз
|Лео Шенца
|12
|нп
|Буду Зивзивадзе
|1
|вр
|Камиль Грабара
|2
|зщ
|Килиан Фишер
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|5
|пз
|Вини Соуза
|10
|пз
|Ловро Майер
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|39
|нп
|Патрик Виммер
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Паул Симонис
История личных встреч
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|10.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 3
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|29.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|4 : 1
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|02.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|25.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 9
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 1
|09.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|4 : 0
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Агусбург
|0
|0
|7
|Вердер
|0
|0
|8
|Вольфсбург
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0