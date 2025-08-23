22:20 ()
Пятница 22 августа
Суббота 23 августа
Хайденхайм - Вольфсбург 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Вольфсбург, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Вольфсбург
Вольфсбург
41 Германия вр Диант Рамай
6 Германия зщ Патрик Майнка
5 Германия зщ Бенедикт Гимбер
4 Германия зщ Тим Зирслебен
31 Германия пз Сирлорд Конте
39 Германия пз Никлас Дорш
3 Германия пз Ян Шёппнер
22 Германия пз Арийон Ибрахимович
17 Австрия пз Матиас Хонсак
8 Бразилия пз Лео Шенца
12 Грузия нп Буду Зивзивадзе
1 Польша вр Камиль Грабара
2 Германия зщ Килиан Фишер
15 Германия зщ Моритц Йенц
4 Греция зщ Константинос Кульеракис
21 Дания зщ Йоаким Мехле
27 Германия пз Максимилиан Арнольд
5 Бразилия пз Вини Соуза
10 Хорватия пз Ловро Майер
7 Дания нп Андреас Сков Ольсен
39 Австрия нп Патрик Виммер
17 Германия нп Дженан Пейчинович
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Нидерланды Паул Симонис
История личных встреч
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Вольфсбург0 : 1Хайденхайм
10.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Хайденхайм1 : 3Вольфсбург
20.01.2024 Германия - Бундеслига 18-й тур Хайденхайм1 : 1Вольфсбург
19.08.2023 Германия - Бундеслига 1-й тур Вольфсбург2 : 0Хайденхайм
26.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Хайденхайм0 : 1Вольфсбург
29.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Вольфсбург4 : 1Хайденхайм
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Хайденхайм
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Хайденхайм1 : 4
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 0 : 3Хайденхайм
02.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Хайденхайм0 : 0
25.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 0 : 1Хайденхайм
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 9Вольфсбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 0 : 1Вольфсбург
09.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Вольфсбург2 : 2
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур 4 : 0Вольфсбург
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур Вольфсбург0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
