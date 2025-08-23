Фрайбург - Агусбург 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Агусбург, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Агусбург
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|17
|пз
|Кристиян Якич
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|26
|нп
|Элиас Саад
|21
|нп
|Филлип Тиц
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Сандро Вагнер
История личных встреч
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|01.10.2023
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|28.01.2023
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|3 : 1
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 4
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|28.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|4 : 0
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Агусбург
|0
|0
|7
|Вердер
|0
|0
|8
|Вольфсбург
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0