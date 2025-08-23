22:20 ()
Фрайбург - Агусбург 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фрайбург
Агусбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Агусбург, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Агусбург
Аугсбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
18 Турция пз Эрен Динкчи
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
31 Германия зщ Кевен Шлоттербек
27 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
17 Хорватия пз Кристиян Якич
36 Германия пз Мерт Кёмюр
26 Германия нп Элиас Саад
21 Германия нп Филлип Тиц
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Сандро Вагнер
История личных встреч
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Агусбург0 : 0Фрайбург
19.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Фрайбург3 : 1Агусбург
25.02.2024 Германия - Бундеслига 23-й тур Агусбург2 : 1Фрайбург
01.10.2023 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург2 : 0Агусбург
28.01.2023 Германия - Бундеслига 18-й тур Фрайбург3 : 1Агусбург
06.08.2022 Германия - Бундеслига 1-й тур Агусбург0 : 4Фрайбург
19.02.2022 Германия - Бундеслига 23-й тур Агусбург1 : 2Фрайбург
26.09.2021 Германия - Бундеслига 6-й тур Фрайбург3 : 0Агусбург
21.03.2021 Германия - Бундеслига 26-й тур Фрайбург2 : 0Агусбург
28.11.2020 Германия - Бундеслига 9-й тур Агусбург1 : 1Фрайбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Фрайбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 1 : 2Фрайбург
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Фрайбург2 : 2
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 0 : 1Фрайбург
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Агусбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Агусбург1 : 2
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 4 : 0Агусбург
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Агусбург1 : 3
26.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 2 : 0Агусбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

Отзывы и комментарии к матчу

