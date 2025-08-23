22:20 ()
Айнтрахт Ф - Вердер 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Айнтрахт Ф
Вердер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вердер, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вердер
Бремен
23 Германия вр Михаэль Цеттерер
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
29 Франция зщ Нильс Нкунку
16 Швеция пз Хуго Ларссон
8 Алжир пз Фарес Шаиби
42 Турция пз Джан Узун
20 Япония нп Рицу Доан
19 Франция нп Жан-Маттео Баойя
9 Германия нп Жонатан Буркардт
30 Германия вр Мио Бакхаус
22 Аргентина зщ Хулиан Малатини
4 Германия зщ Никлас Штарк
32 Австрия зщ Марко Фридль
27 Германия зщ Феликс Агу
14 Бельгия пз Сенне Линен
10 Германия пз Леонардо Биттенкорт
20 Австрия пз Романо Шмид
24 Хорватия пз Патрис Чович
11 Германия нп Джастин Нджинма
17 Австрия нп Марко Грюлль
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Германия Хорст Штеффен
История личных встреч
05.04.2025 Германия — Бундеслига 28-й тур Вердер2 : 0Айнтрахт Ф
23.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Вердер
05.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
12.11.2023 Германия - Бундеслига 11-й тур Вердер2 : 2Айнтрахт Ф
18.02.2023 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
28.08.2022 Германия - Бундеслига 4-й тур Вердер3 : 4Айнтрахт Ф
26.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Вердер2 : 1Айнтрахт Ф
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Вердер
03.06.2020 Германия - Бундеслига 24-й тур Вердер0 : 3Айнтрахт Ф
04.03.2020 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф2 : 0Вердер
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Айнтрахт Ф
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Айнтрахт Ф
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Айнтрахт Ф
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Айнтрахт Ф2 : 2
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 3Айнтрахт Ф
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 0Вердер
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер0 : 1
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер0 : 3
01.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вердер0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

