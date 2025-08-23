Айнтрахт Ф - Вердер 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 15:30
Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
23 Августа 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Вердер, которое состоится 23 Августа 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Вердер
Бремен
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|29
|зщ
|Нильс Нкунку
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|42
|пз
|Джан Узун
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|22
|зщ
|Хулиан Малатини
|4
|зщ
|Никлас Штарк
|32
|зщ
|Марко Фридль
|27
|зщ
|Феликс Агу
|14
|пз
|Сенне Линен
|10
|пз
|Леонардо Биттенкорт
|20
|пз
|Романо Шмид
|24
|пз
|Патрис Чович
|11
|нп
|Джастин Нджинма
|17
|нп
|Марко Грюлль
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Хорст Штеффен
История личных встреч
|05.04.2025
|Германия — Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|28.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|3 : 4
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Агусбург
|0
|0
|7
|Вердер
|0
|0
|8
|Вольфсбург
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0