Санкт-Паули - Боруссия Д 23 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия).
Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|17
|нп
|Оладапо Афолаян
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|1
|вр
|Грегор Кобель
|39
|зщ
|Филиппо Мане
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|13
|пз
|Паскаль Грос
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|7
|пз
|Джоб Беллингем
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Нико Ковач
История личных встреч
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|18.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 1
|18.01.2022
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 1
|28.10.2014
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|19.02.2011
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|25.09.2010
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
|27.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|0 : 0
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 8
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|0
|0
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|0
|0
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|0
|0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|0
|0
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|0
|0
| 6
Лига конференций
|Агусбург
|0
|0
|7
|Вердер
|0
|0
|8
|Вольфсбург
|0
|0
|9
|Кёльн
|0
|0
|10
|Боруссия М
|0
|0
|11
|Боруссия Д
|0
|0
|12
|Гамбург
|0
|0
|13
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|14
|Бавария
|0
|0
|15
|Майнц
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|0
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|0
|0