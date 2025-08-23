22:20 ()
Санкт-Паули - Боруссия Д 23 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 23-08-2025 18:30
Стадион: Миллернтор (Гамбург, Германия), вместимость: 29546
23 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 1-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Санкт-Паули
Боруссия Д

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Паули - Боруссия Д, которое состоится 23 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Миллернтор (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Паули
Гамбург
Боруссия Д
Дортмунд
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
25 Польша зщ Адам Дзвигала
11 Польша пз Аркадиуш Пырка
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
17 Англия нп Оладапо Афолаян
27 Франция нп Андреа Унтонджи
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
1 Швейцария вр Грегор Кобель
39 Италия зщ Филиппо Мане
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
13 Германия пз Паскаль Грос
8 Германия пз Феликс Нмеча
20 Австрия пз Марсель Забитцер
7 Англия пз Джоб Беллингем
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия нп Карим Адейеми
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Санкт-Паули0 : 2Боруссия Д
18.10.2024 Германия — Бундеслига 7-й тур Боруссия Д2 : 1Санкт-Паули
18.01.2022 Кубок Германии 1/8 финала Санкт-Паули2 : 1Боруссия Д
28.10.2014 Кубок Германии 2-й раунд Санкт-Паули0 : 3Боруссия Д
19.02.2011 Германия - Бундеслига 23-й тур Боруссия Д2 : 0Санкт-Паули
25.09.2010 Германия - Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули1 : 3Боруссия Д
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 2 : 3Санкт-Паули
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули0 : 2
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 2Санкт-Паули
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 1
27.04.2025 Германия — Бундеслига 31-й тур 0 : 0Санкт-Паули
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Боруссия Д
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д1 : 2
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д3 : 2
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 8Боруссия Д
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала 3 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Унион00
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули00
3
Лига чемпионов
Байер00
4
Лига чемпионов
Хоффенхайм00
5
Лига Европы
Фрайбург00
6
Лига конференций
Агусбург00
7 Вердер00
8 Вольфсбург00
9 Кёльн00
10 Боруссия М00
11 Боруссия Д00
12 Гамбург00
13 Айнтрахт Ф00
14 Бавария00
15 Майнц00
16
Стыковая зона
Штутгарт00
17
Зона вылета
Хайденхайм00
18
Зона вылета
РБ Лейпциг00

