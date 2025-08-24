23:40 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Вильярреал - Жирона 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 19:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
24 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Вильярреал
Жирона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Жирона, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Жирона
Жирона
1 Бразилия вр Луис Жуниор
15 Уругвай зщ Сантьяго Моуриньо
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
4 Испания зщ Рафа Марин
23 Испания зщ Серхи Кардона
17 Канада зщ Тейджон Бьюкенен
18 Сенегал пз Пап Гейе
14 Испания пз Сантьяго Комесанья
21 Испания нп Йереми Пино
19 Кот-д'Ивуар нп Николя Пепе
29 Камерун нп Этта Эйонг
25 Украина вр Владислав Крапивцов
2 Испания зщ Уго Ринкон
5 Испания зщ Давид Лопес
18 Чехия зщ Ладислав Крейчи
17 Нидерланды зщ Дейли Блинд
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
22 Колумбия пз Джон Солис
11 Франция пз Тома Лемар
15 Украина нп Виктор Цыганков
33 Испания нп Хоэль Рока
7 Уругвай нп Кристиан Стуани
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Мичел Санчес
История личных встреч
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
01.12.2024 Испания — Примера 15-й тур Вильярреал2 : 2Жирона
14.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
27.09.2023 Испания - Примера 7-й тур Вильярреал1 : 2Жирона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Жирона1 : 2Вильярреал
22.01.2023 Испания - Примера 18-й тур Вильярреал1 : 0Жирона
26.01.2021 Кубок Испании 1/8 финала Жирона0 : 1Вильярреал
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Жирона0 : 3Вильярреал
14.04.2019 Испания - Примера 32-й тур Жирона0 : 1Вильярреал
31.08.2018 Испания - Примера 3-й тур Вильярреал0 : 1Жирона
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Вильярреал2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Вильярреал0 : 2
06.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3Вильярреал
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Вильярреал4 : 2
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 2 : 3Вильярреал
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Жирона1 : 3
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Жирона
25.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Жирона0 : 4
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 3 : 2Жирона
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур 0 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис24
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
4
Лига чемпионов
Хетафе13
5
Лига Европы
Вильярреал13
6
Лига конференций
Атлетик Б13
7 Эспаньол13
8 Реал Мадрид13
9 Алавес23
10 Реал Сосьедад11
11 Валенсия11
12 Сельта21
13 Мальорка21
14 Эльче11
15 Севилья10
16 Леванте10
17 Атлетико М10
18
Зона вылета
Осасуна10
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

Отзывы и комментарии к матчу

