Вильярреал - Жирона 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 19:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
24 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Жирона, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Жирона
Жирона
|1
|вр
|Луис Жуниор
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|4
|зщ
|Рафа Марин
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|17
|зщ
|Тейджон Бьюкенен
|18
|пз
|Пап Гейе
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|21
|нп
|Йереми Пино
|19
|нп
|Николя Пепе
|29
|нп
|Этта Эйонг
|25
|вр
|Владислав Крапивцов
|2
|зщ
|Уго Ринкон
|5
|зщ
|Давид Лопес
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|21
|пз
|Янхель Эррера
|22
|пз
|Джон Солис
|11
|пз
|Тома Лемар
|15
|нп
|Виктор Цыганков
|33
|нп
|Хоэль Рока
|7
|нп
|Кристиан Стуани
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Мичел Санчес
История личных встреч
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|2 : 2
|14.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|27.09.2023
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|22.01.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
|26.01.2021
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|0 : 3
|14.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|31.08.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|06.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|4 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 3
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|25.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|0 : 4
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|1
|3
|7
|Эспаньол
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Сельта
|2
|1
|13
|Мальорка
|2
|1
|14
|Эльче
|1
|1
|15
|Севилья
|1
|0
|16
|Леванте
|1
|0
|17
|Атлетико М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осасуна
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0