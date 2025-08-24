23:40 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Реал Сосьедад - Эспаньол 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 19:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
24 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Реал Сосьедад
Эспаньол

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
5 Испания зщ Игор Субельдия
16 Хорватия зщ Дуе Чалета-Цар
3 Испания зщ Айен Муньос
8 Испания пз Беньят Туррьентес
23 Испания пз Брайс Мендес
28 Испания пз Пабло Марин
14 Япония нп Такефуса Кубо
7 Испания нп Андер Барренечеа
10 Испания нп Микель Оярсабаль
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
5 Испания зщ Фернандо Калеро
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
8 Испания пз Эду Эспосито
14 Испания пз Рамон Терратс
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
9 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Иманол Альгуасиль
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
24.08.2024 Испания — Примера 2-й тур Эспаньол0 : 1Реал Сосьедад
13.02.2023 Испания - Примера 21-й тур Эспаньол2 : 3Реал Сосьедад
18.09.2022 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
04.04.2022 Испания - Примера 30-й тур Реал Сосьедад1 : 0Эспаньол
28.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Эспаньол1 : 0Реал Сосьедад
02.07.2020 Испания - Примера 33-й тур Реал Сосьедад2 : 1Эспаньол
22.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Реал Сосьедад2 : 0Эспаньол
22.09.2019 Испания - Примера 5-й тур Эспаньол1 : 3Реал Сосьедад
18.05.2019 Испания - Примера 38-й тур Эспаньол2 : 0Реал Сосьедад
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 1 : 1Реал Сосьедад
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур 2 : 0Реал Сосьедад
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур Реал Сосьедад3 : 2
13.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Реал Сосьедад0 : 1
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 4 : 0Реал Сосьедад
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Эспаньол2 : 1
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Эспаньол2 : 0
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 2 : 0Эспаньол
15.05.2025 Испания — Примера 36-й тур Эспаньол0 : 2
11.05.2025 Испания — Примера 35-й тур 3 : 2Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис24
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
4
Лига чемпионов
Хетафе13
5
Лига Европы
Вильярреал13
6
Лига конференций
Атлетик Б13
7 Эспаньол13
8 Реал Мадрид13
9 Алавес23
10 Реал Сосьедад11
11 Валенсия11
12 Сельта21
13 Мальорка21
14 Эльче11
15 Севилья10
16 Леванте10
17 Атлетико М10
18
Зона вылета
Осасуна10
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close