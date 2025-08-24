Реал Сосьедад - Эспаньол 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 19:30
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
24 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Эспаньол, которое состоится 24 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|3
|зщ
|Айен Муньос
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|23
|пз
|Брайс Мендес
|28
|пз
|Пабло Марин
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|7
|нп
|Андер Барренечеа
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|14
|пз
|Рамон Терратс
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|9
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Иманол Альгуасиль
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Испания — Примера
|2-й тур
|0 : 1
|13.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 3
|18.09.2022
|Испания - Примера
|6-й тур
|2 : 1
|04.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|28.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 0
|02.07.2020
|Испания - Примера
|33-й тур
|2 : 1
|22.01.2020
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 0
|22.09.2019
|Испания - Примера
|5-й тур
|1 : 3
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|3 : 2
|13.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 1
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|4 : 0
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|2 : 0
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|1
|3
|7
|Эспаньол
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Сельта
|2
|1
|13
|Мальорка
|2
|1
|14
|Эльче
|1
|1
|15
|Севилья
|1
|0
|16
|Леванте
|1
|0
|17
|Атлетико М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осасуна
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0