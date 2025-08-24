23:40 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Овьедо - Реал Мадрид 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 21:30
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
24 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Овьедо
Реал Мадрид

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Реал Мадрид, которое состоится 24 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Овьедо
Реал Мадрид
13 Испания вр Аарон Эскандель
22 Испания зщ Начо Видаль
12 Испания зщ Даниэль Кальво
4 Испания зщ Давид Костас
3 Нигер зщ Рахим Альхассан
20 Бельгия пз Леандер Дендонкер
6 Гана пз Кваси Сибо
21 Сербия пз Лука Илич
10 Франция нп Хессем Хассан
7 Марокко нп Ильяс Шаир
9 Уругвай нп Федерико Виньяс
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
12 Англия зщ Трент Александер-Арнольд
3 Бразилия зщ Эдер Милитао
24 Испания зщ Дин Хёйсен
18 Испания зщ Альваро Фернандес
14 Франция зщ Орельен Тчуамени
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
30 Аргентина пз Франко Мастантуоно
15 Турция нп Арда Гюлер
10 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Сербия Велько Паунович
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
15.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 2 : 0Овьедо
21.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. Финал. 2-й матч Овьедо3 : 1 ДВ
15.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. Финал. 1-й матч 1 : 0Овьедо
11.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч Овьедо1 : 1
07.06.2025 Испания — Сегунда Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч 1 : 2Овьедо
19.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Реал Мадрид1 : 0
12.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 4Реал Мадрид
09.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/2 финала 4 : 0Реал Мадрид
05.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/4 финала Реал Мадрид3 : 2
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Реал Мадрид1 : 0
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Овьедо» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис24
2
Лига чемпионов
Барселона13
3
Лига чемпионов
Райо Вальекано13
4
Лига чемпионов
Хетафе13
5
Лига Европы
Вильярреал13
6
Лига конференций
Атлетик Б13
7 Эспаньол13
8 Реал Мадрид13
9 Алавес23
10 Реал Сосьедад11
11 Валенсия11
12 Сельта21
13 Мальорка21
14 Эльче11
15 Севилья10
16 Леванте10
17 Атлетико М10
18
Зона вылета
Осасуна10
19
Зона вылета
Жирона10
20
Зона вылета
Овьедо10

