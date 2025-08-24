Овьедо - Реал Мадрид 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 21:30
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
24 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 2-й тур
Главный судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Реал Мадрид, которое состоится 24 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|12
|зщ
|Даниэль Кальво
|4
|зщ
|Давид Костас
|3
|зщ
|Рахим Альхассан
|20
|пз
|Леандер Дендонкер
|6
|пз
|Кваси Сибо
|21
|пз
|Лука Илич
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|24
|зщ
|Дин Хёйсен
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|30
|пз
|Франко Мастантуоно
|15
|нп
|Арда Гюлер
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Велько Паунович
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|15.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 0
|21.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 2-й матч
|3 : 1 ДВ
|15.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. Финал. 1-й матч
|1 : 0
|11.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.06.2025
|Испания — Сегунда
|Плей-офф. 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|12.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|09.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/2 финала
|4 : 0
|05.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/4 финала
|3 : 2
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Примеры: «Овьедо» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Райо Вальекано
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Атлетик Б
|1
|3
|7
|Эспаньол
|1
|3
|8
|Реал Мадрид
|1
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Сельта
|2
|1
|13
|Мальорка
|2
|1
|14
|Эльче
|1
|1
|15
|Севилья
|1
|0
|16
|Леванте
|1
|0
|17
|Атлетико М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Осасуна
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Жирона
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|1
|0