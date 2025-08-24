Лилль - Монако 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 20:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 24 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Монако
Монако
|1
|вр
|Берке Озер
|36
|зщ
|Усман Туре
|3
|зщ
|Натан Нгой
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|14
|нп
|Мариус Брохольм
|9
|нп
|Оливье Жиру
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|3
|зщ
|Эрик Дайер
|13
|зщ
|Кристиан Мависса Элеби
|12
|зщ
|Каю Энрике
|15
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|18
|пз
|Такуми Минамино
|10
|пз
|Александр Головин
|14
|нп
|Мика Биерет
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Адольф Хюттер
История личных встреч
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|18.10.2024
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 0
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
|29.10.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 0
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|4 : 3
|06.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 2
|19.11.2021
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 2
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 0
|06.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|2 : 1
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|17.05.2025
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|3 : 1
|08.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|2
|3
| 3
Лига чемпионов
|Монако
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Тулуза
|1
|3
|7
|Осер
|1
|3
|8
|Ренн
|1
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Лилль
|1
|1
|11
|Брест
|1
|1
|12
|Метц
|1
|0
|13
|Ланс
|1
|0
|14
|Лорьян
|1
|0
|15
|Нант
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ницца
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Гавр
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Париж
|2
|0