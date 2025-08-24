23:42 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Лилль - Монако 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 20:45
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
24 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 2-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лилль
Монако

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 24 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1ТурцияврБерке Озер
36ФранциязщУсман Туре
3БельгиязщНатан Нгой
4Бразилиязщ Алешандро
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
17БельгияпзНгалайель Мукау
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
27ПортугалияпзФелиш Коррея
14НорвегиянпМариус Брохольм
9ФранциянпОливье Жиру
1ФинляндияврЛукаш Градецки
4НидерландызщДжордан Тезе
3АнглиязщЭрик Дайер
13ФранциязщКристиан Мависса Элеби
12БразилиязщКаю Энрике
15СенегалпзЛамин Камара
6ШвейцарияпзДенис Закария
11ФранцияпзМагнес Аклиуш
18ЯпонияпзТакуми Минамино
10РоссияпзАлександр Головин
14ДаниянпМика Биерет
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
АвстрияАдольф Хюттер
История личных встреч
22.02.2025Франция — Лига 123-й турЛилль2 : 1Монако
18.10.2024Франция — Лига 18-й турМонако0 : 0Лилль
24.04.2024Франция - Лига 129-й турМонако1 : 0Лилль
29.10.2023Франция - Лига 110-й турЛилль2 : 0Монако
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМонако0 : 0Лилль
23.10.2022Франция - Лига 112-й турЛилль4 : 3Монако
06.05.2022Франция - Лига 136-й турЛилль1 : 2Монако
19.11.2021Франция - Лига 114-й турМонако2 : 2Лилль
14.03.2021Франция - Лига 129-й турМонако0 : 0Лилль
06.12.2020Франция - Лига 113-й турЛилль2 : 1Монако
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур3 : 3Лилль
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Лилль
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 2Лилль
17.05.2025Франция — Лига 134-й турЛилль2 : 1
10.05.2025Франция — Лига 133-й тур2 : 0Лилль
16.08.2025Франция — Лига 11-й турМонако3 : 1
08.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монако1 : 2
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Монако
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монако3 : 1
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Монако3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура Лиги 1: «Лилль» — «Монако». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ26
2
Лига чемпионов
Марсель23
3
Лига чемпионов
Монако13
4
Лига чемпионов
Лион13
5
Лига Европы
Страсбург13
6
Лига конференций
Тулуза13
7 Осер13
8 Ренн13
9 Анже23
10 Лилль11
11 Брест11
12 Метц10
13 Ланс10
14 Лорьян10
15 Нант10
16
Стыковая зона
Ницца10
17
Зона вылета
Гавр10
18
Зона вылета
Париж20

