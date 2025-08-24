23:43 ()
Аякс - Хераклес 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 16:45
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
24 Августа 2025 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Аякс
Хераклес

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Хераклес, которое состоится 24 Августа 2025 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Хераклес
Алмело
История личных встреч
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Аякс4 : 0Хераклес
20.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес3 : 4Аякс
27.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Хераклес2 : 4Аякс
12.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Аякс4 : 1Хераклес
06.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Аякс3 : 0Хераклес
30.10.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Хераклес0 : 0Аякс
13.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Хераклес0 : 2Аякс
22.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Аякс5 : 0Хераклес
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Хераклес1 : 0Аякс
23.11.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Аякс4 : 1Хераклес
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 2Аякс
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс2 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аякс2 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Аякс2 : 0
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 2 : 2Аякс
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Хераклес1 : 4
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 0Хераклес
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 2
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 4 : 1Хераклес
09.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 2Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген26
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен26
3
Лига чемпионов
Фейеноорд26
4
Лига Европы
ПЕК Зволле26
5
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
7
Плей-офф Лиги конференций
Аякс24
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт23
9 НАК Бреда23
10 Гронинген23
11 Волендам22
12 Гоу Эхед Иглс32
13 Фортуна21
14 Херенвен21
15 Твенте20
16
Стыковая зона
Телстар20
17
Зона вылета
Эксельсиор20
18
Зона вылета
Хераклес20

