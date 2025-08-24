23:43 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Фамаликан - Жил Висенте 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 16:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
24 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Фамаликан
Жил Висенте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 24 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2Фамаликан
14.09.2024 Португалия — Примейра 5-й тур Фамаликан1 : 1Жил Висенте
29.03.2024 Португалия — Примейра 27-й тур Жил Висенте1 : 2Фамаликан
04.11.2023 Португалия — Примейра 10-й тур Фамаликан3 : 1Жил Висенте
12.02.2023 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
22.08.2022 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 0Фамаликан
15.04.2022 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2Жил Висенте
05.12.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Жил Висенте4 : 0Фамаликан
22.04.2021 Португалия - Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 3Фамаликан
27.12.2020 Португалия - Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 1Жил Висенте
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Фамаликан
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Фамаликан3 : 0
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан2 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 2 : 1Фамаликан
03.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 1Фамаликан
18.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Жил Висенте0 : 2
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 0 : 2Жил Висенте
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 1 : 1Жил Висенте
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Жил Висенте1 : 1
04.05.2025 Португалия — Примейра 32-й тур 2 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Морейренсе39
2
Лига чемпионов
Спортинг26
3
Лига Европы
Брага26
4
Лига конференций
Порту26
5 Фамаликан26
6 Бенфика13
7 Жил Висенте23
8 Каза Пия23
9 Витория Гимарайнш33
10 Арока23
11 Эштрела21
12 Насьонал21
13 Риу Аве11
14 Эшторил21
15 АВС20
16
Стыковая зона
Алверка20
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close