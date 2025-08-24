Фамаликан - Жил Висенте 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 16:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
24 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 3-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Жил Висенте, которое состоится 24 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|14.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|1 : 1
|29.03.2024
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|04.11.2023
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 1
|12.02.2023
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 1
|22.08.2022
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 0
|15.04.2022
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|05.12.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|4 : 0
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|0 : 3
|27.12.2020
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|0 : 1
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 1
|03.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|18.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
|04.05.2025
|Португалия — Примейра
|32-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Морейренсе
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|2
|6
| 3
Лига Европы
|Брага
|2
|6
| 4
Лига конференций
|Порту
|2
|6
|5
|Фамаликан
|2
|6
|6
|Бенфика
|1
|3
|7
|Жил Висенте
|2
|3
|8
|Каза Пия
|2
|3
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Арока
|2
|3
|11
|Эштрела
|2
|1
|12
|Насьонал
|2
|1
|13
|Риу Аве
|1
|1
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|2
|0