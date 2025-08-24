Ширак - Арарат-Армения 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 16:00
24 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Арарат-Армения, которое состоится 24 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ширак
Гюмри
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|03.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 1
|22.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 3
|19.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|4 : 0
|21.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|11.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 3
|17.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 2
|12.03.2023
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|30.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 5
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|11.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
|03.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 0
|27.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0 Т
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|14.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|07.08.2025
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|4 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пюник
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Урарту
|4
|7
| 3
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
|4
|Алашкерт
|3
|6
|5
|БКМА
|2
|4
|6
|Ван
|3
|4
|7
|Гандзасар
|3
|1
|8
|Арарат
|4
|1
|9
|Арарат-Армения
|1
|1
| 10
Зона вылета
|Ширак
|3
|1