Ширак - Арарат-Армения 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 16:00
24 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 4-й тур
Ширак
Арарат-Армения

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ширак - Арарат-Армения, которое состоится 24 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ширак
Гюмри
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
03.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Арарат-Армения5 : 1Ширак
22.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ширак0 : 3Арарат-Армения
19.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Арарат-Армения4 : 0Ширак
21.05.2024 Армения - Премьер-лига 35-й тур Арарат-Армения1 : 1Ширак
31.03.2024 Армения - Премьер-лига 26-й тур Ширак0 : 1Арарат-Армения
11.11.2023 Армения - Премьер-лига 17-й тур Арарат-Армения2 : 0Ширак
19.09.2023 Армения - Премьер-лига 8-й тур Ширак1 : 3Арарат-Армения
17.05.2023 Армения - Премьер-лига 32-й тур Ширак0 : 2Арарат-Армения
12.03.2023 Армения - Премьер-лига 23-й тур Арарат-Армения1 : 0Ширак
30.10.2022 Армения - Премьер-лига 14-й тур Ширак0 : 5Арарат-Армения
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур 2 : 1Ширак
11.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур Ширак0 : 0
03.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 4 : 0Ширак
27.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур Ширак3 : 0 Т
17.05.2025 Армения — Премьер-лига 31-й тур 1 : 0Ширак
14.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Арарат-Армения1 : 2
07.08.2025 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 4 : 1Арарат-Армения
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Арарат-Армения
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 ДВАрарат-Армения
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Арарат-Армения0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пюник37
2
Лига конференций
Урарту47
3
Лига конференций
Ноа26
4 Алашкерт36
5 БКМА24
6 Ван34
7 Гандзасар31
8 Арарат41
9 Арарат-Армения11
10
Зона вылета
Ширак31

Отзывы и комментарии к матчу

