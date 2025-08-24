23:43 ()
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Динамо Мн - Славия-Мозырь 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 18:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
24 Августа 2025 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 19-й тур
Динамо Мн
Славия-Мозырь

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Славия-Мозырь, которое состоится 24 Августа 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
13.04.2025 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Славия-Мозырь3 : 0Динамо Мн
19.10.2024 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн2 : 0Славия-Мозырь
26.05.2024 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Славия-Мозырь1 : 1Динамо Мн
13.08.2023 Беларусь - Высшая лига 17-й тур Динамо Мн2 : 2Славия-Мозырь
02.04.2023 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Славия-Мозырь0 : 2Динамо Мн
21.08.2022 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Динамо Мн0 : 0Славия-Мозырь
09.04.2022 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Славия-Мозырь1 : 2Динамо Мн
28.11.2021 Беларусь - Высшая лига 30-й тур Славия-Мозырь0 : 0Динамо Мн
04.07.2021 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Динамо Мн4 : 0Славия-Мозырь
08.11.2020 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Славия-Мозырь0 : 1Динамо Мн
10.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур Динамо Мн4 : 0
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Динамо Мн
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Динамо Мн0 : 2
16.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Мн2 : 2 ДВ
09.07.2025 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Динамо Мн
15.08.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур Славия-Мозырь2 : 1
08.08.2025 Беларусь — Высшая лига 17-й тур 0 : 2Славия-Мозырь
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Славия-Мозырь1 : 1
27.07.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 0 ДВ
12.07.2025 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 5Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск1949
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь1838
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1632
4 Динамо-Брест1932
5 Торпедо-БелАЗ1831
6 Ислочь1831
7 Минск1930
8 Неман1528
9 БАТЭ1922
10 Витебск1821
11 Арсенал Дз1921
12 Гомель1718
13 Нафтан1917
14
Стыковая зона
Слуцк1813
15
Зона вылета
Сморгонь1813
16
Зона вылета
Молодечно184

