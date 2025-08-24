Арминия - Динамо Др 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 13:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
24 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Динамо Др, которое состоится 24 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Динамо Др
Дрезден
Главные тренеры
|Мишель Книат
История личных встреч
|15.06.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|26.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|30.01.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 4
|11.08.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|23.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|20.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|0 : 2
|21.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 1
|18.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|1 : 2
|25.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 0
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|24.05.2025
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 4
|01.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|18.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|3
|9
| 2
Повышение
|Карлсруэ
|3
|7
| 3
Плей-офф за повышение
|Арминия
|2
|6
|4
|Дармштадт 98
|2
|6
|5
|Айнтрахт Б
|3
|6
|6
|Эльверсберг
|3
|6
|7
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|8
|Падерборн 07
|3
|4
|9
|Гройтер Фюрт
|2
|3
|10
|Шальке-04
|2
|3
|11
|Бохум
|2
|3
|12
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|13
|Магдебург
|3
|3
|14
|Фортуна
|3
|3
|15
|Герта
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Динамо Др
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|3
|0