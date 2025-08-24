23:44 ()
Онлайн трансляции
Суббота 23 августа
Воскресенье 24 августа
Свернуть список

Арминия - Динамо Др 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 13:30
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
24 Августа 2025 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур
Арминия
Динамо Др

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Динамо Др, которое состоится 24 Августа 2025 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Динамо Др
Дрезден
Главные тренеры
Германия Мишель Книат
История личных встреч
15.06.2020 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Арминия4 : 0Динамо Др
26.10.2019 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Динамо Др0 : 1Арминия
30.01.2019 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Динамо Др3 : 4Арминия
11.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Арминия2 : 1Динамо Др
23.02.2018 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Арминия2 : 3Динамо Др
20.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Динамо Др0 : 2Арминия
21.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Динамо Др1 : 1Арминия
18.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Арминия1 : 2Динамо Др
25.10.2016 Кубок Германии 2-й раунд Динамо Др0 : 1Арминия
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Арминия1 : 0
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 2Арминия
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Арминия5 : 1
24.05.2025 Кубок Германии Финал Арминия2 : 4
01.04.2025 Кубок Германии 1/2 финала Арминия2 : 1
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд Динамо Др0 : 1
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Динамо Др1 : 2
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 2Динамо Др
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Динамо Др2 : 3 ДВ
18.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Динамо Др2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9639
2
Повышение
Карлсруэ37
3
Плей-офф за повышение
Арминия26
4 Дармштадт 9826
5 Айнтрахт Б36
6 Эльверсберг36
7 Пройссен Мюнстер34
8 Падерборн 0734
9 Гройтер Фюрт23
10 Шальке-0423
11 Бохум23
12 Кайзерслаутерн33
13 Магдебург33
14 Фортуна33
15 Герта21
16
Стыковая зона
Динамо Др20
17
Зона вылета
Хольштайн20
18
Зона вылета
Нюрнберг30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close