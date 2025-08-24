23:44 ()
Актобе - Жетысу 24 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 24-08-2025 17:00
24 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Актобе
Жетысу

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Жетысу, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Актобе
Актобе
Жетысу
Талдыкорган
Главные тренеры
Беларусь Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
25.05.2025 Казахстан — Премьер-лига 10-й тур Жетысу2 : 1Актобе
15.09.2024 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур Актобе3 : 0Жетысу
28.04.2024 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Жетысу2 : 1Актобе
29.10.2023 Казахстан - Премьер-лига 26-й тур Актобе2 : 2Жетысу
04.03.2023 Казахстан - Премьер-лига 1-й тур Жетысу0 : 1Актобе
26.09.2021 Казахстан - Премьер-лига 22-й тур Актобе2 : 0Жетысу
09.05.2021 Казахстан - Премьер-лига 10-й тур Жетысу1 : 5Актобе
18.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 23-й тур Жетысу5 : 0Актобе
03.08.2019 Казахстан - Премьер-лига 21-й тур Актобе1 : 2Жетысу
18.05.2019 Казахстан - Премьер-лига 11-й тур Жетысу1 : 1Актобе
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Актобе2 : 1
10.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 2 : 1Актобе
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Актобе0 : 2
31.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 4 : 0Актобе
24.07.2025 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Актобе2 : 1
17.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 21-й тур Жетысу0 : 0
09.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 20-й тур 3 : 2 ТЖетысу
03.08.2025 Казахстан — Премьер-лига 19-й тур Жетысу1 : 0
26.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 18-й тур 3 : 0Жетысу
20.07.2025 Казахстан — Премьер-лига 17-й тур Жетысу1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Тобол2044
2
Квалификация Лиги конференций
Астана2043
3
Квалификация Лиги конференций
Кайрат2043
4 Елимай2238
5 Актобе2036
6 Окжетпес2132
7 Женис2131
8 Ордабасы2028
9 Кызыл-Жар2221
10 Жетысу2120
11 Кайсар2119
12 Туран2215
13
Зона вылета
Улытау2014
14
Зона вылета
Атырау2212

Отзывы и комментарии к матчу

