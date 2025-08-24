Актобе - Жетысу 24 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 24-08-2025 17:00
24 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Актобе - Жетысу, которое состоится 24 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Актобе
Актобе
Жетысу
Талдыкорган
Главные тренеры
|Вячеслав Дмитриевич Левчук
История личных встреч
|25.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|15.09.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|28.04.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|29.10.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|04.03.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 1
|26.09.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 0
|09.05.2021
|Казахстан - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 5
|18.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|23-й тур
|5 : 0
|03.08.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|18.05.2019
|Казахстан - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|24.07.2025
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|17.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 2 Т
|03.08.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 0
|26.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|20.07.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Тобол
|20
|44
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Астана
|20
|43
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Кайрат
|20
|43
|4
|Елимай
|22
|38
|5
|Актобе
|20
|36
|6
|Окжетпес
|21
|32
|7
|Женис
|21
|31
|8
|Ордабасы
|20
|28
|9
|Кызыл-Жар
|22
|21
|10
|Жетысу
|21
|20
|11
|Кайсар
|21
|19
|12
|Туран
|22
|15
| 13
Зона вылета
|Улытау
|20
|14
| 14
Зона вылета
|Атырау
|22
|12