01:08 ()
Свернуть список

Ньюкасл - Ливерпуль 25 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 25-08-2025 21:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
25 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 25 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
10 Англия пз Энтони Гордон
20 Швеция нп Энтони Эланга
11 Англия нп Харви Барнс
1 Бразилия вр Алисон Бекер
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
6 Венгрия зщ Милош Керкез
17 Англия пз Кёртис Джонс
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
7 Германия пз Флориан Вирц
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
11 Египет нп Мохамед Салах
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал Ливерпуль1 : 2Ньюкасл Юнайтед
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Ливерпуль
01.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ливерпуль4 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Ливерпуль
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Ливерпуль
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 0Ньюкасл Юнайтед
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед0 : 2
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ньюкасл Юнайтед1 : 1
27.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Ливерпуль4 : 2
10.08.2025 Суперкубок Англии — 2025 Финал 2 : 2 3 : 2Ливерпуль
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль3 : 2
04.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ливерпуль4 : 1
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 3Ливерпуль
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал26
2
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
3
Лига чемпионов
Челси24
4
Лига чемпионов
Ноттингем Форест24
5
Лига Европы
Манчестер Сити23
6 Ливерпуль13
7 Сандерленд23
8 Эвертон23
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Лидс Юнайтед23
13 Фулхэм22
14 Кристал Пэлас22
15 Ньюкасл Юнайтед11
16 Манчестер Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close