Ньюкасл - Ливерпуль 25 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 25-08-2025 21:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
25 Августа 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль, которое состоится 25 Августа 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Ливерпуль
Ливерпуль
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|10
|пз
|Энтони Гордон
|20
|нп
|Энтони Эланга
|11
|нп
|Харви Барнс
|1
|вр
|Алисон Бекер
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|6
|зщ
|Милош Керкез
|17
|пз
|Кёртис Джонс
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|7
|пз
|Флориан Вирц
|18
|пз
|Коди Гакпо
|11
|нп
|Мохамед Салах
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Арне Слот
История личных встреч
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 2
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|27.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|19.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|10.08.2025
|Суперкубок Англии — 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|04.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 3
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 4
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|2
|3
|6
|Ливерпуль
|1
|3
|7
|Сандерленд
|2
|3
|8
|Эвертон
|2
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|13
|Фулхэм
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0