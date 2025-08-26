02:39 ()
Ахмат - Рубин 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 19:45
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
26 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ахмат
Рубин

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 26 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Рубин1 : 3Ахмат
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат0 : 2Рубин
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ахмат0 : 3Рубин
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат2 : 1Рубин
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Ахмат2 : 0Рубин
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0Ахмат
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф за право остаться Рубин4 : 0Ахмат
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1Ахмат
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 1Рубин
22.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Ахмат
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 5 : 1Ахмат
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Ахмат3 : 1
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ахмат0 : 1
13.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 2 : 1Ахмат
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Рубин0 : 2
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Рубин0 : 0
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Рубин1 : 0
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 0 : 1Рубин
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 2-й тур 3 : 0Рубин
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ахмат» — «Рубин». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Оренбург23
4 Ахмат20
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх25
2 Спартак М24
3 Пари Нижний Новгород23
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

Отзывы и комментарии к матчу

