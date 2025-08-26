Ахмат - Рубин 26 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 26-08-2025 19:45
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
26 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 26 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа A. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Рашид Маматкулович Рахимов
История личных встреч
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|1 : 3
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 3
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|2 : 0
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф за право остаться
|4 : 0
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|22.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|5 : 1
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ахмат» — «Рубин». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Оренбург
|2
|3
|4
|Ахмат
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|2
|5
|2
|Спартак М
|2
|4
|3
|Пари Нижний Новгород
|2
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0