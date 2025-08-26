02:40 ()
Спартак М - Пари Нижний Новгород 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 19:45
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
26 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Спартак М
Пари Нижний Новгород

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 26 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
08.08.2025 Россия — МФЛ 18-й тур Пари Нижний Новгород2 : 1Спартак М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Спартак М1 : 0Пари Нижний Новгород
07.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 18-й тур Спартак М3 : 0Пари Нижний Новгород
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2Спартак М
05.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 27-й тур Пари Нижний Новгород0 : 0Спартак М
22.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Спартак М2 : 0Пари Нижний Новгород
19.09.2023 Fonbet Кубок России Группа D Пари Нижний Новгород0 : 3Спартак М
08.08.2023 Fonbet Кубок России Группа D Спартак М5 : 4Пари Нижний Новгород
28.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Спартак М0 : 0Пари Нижний Новгород
02.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Пари Нижний Новгород1 : 2Спартак М
23.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 2 : 3Спартак М
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 0 : 2Спартак М
16.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Спартак М2 : 2
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Спартак М0 : 0
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Спартак М1 : 1 3 : 4
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 0Пари Нижний Новгород
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур Пари Нижний Новгород5 : 1
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Пари Нижний Новгород2 : 0
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур 2 : 0Пари Нижний Новгород
14.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур Пари Нижний Новгород1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит26
2 Рубин23
3 Оренбург23
4 Ахмат20
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Динамо Мх25
2 Спартак М24
3 Пари Нижний Новгород23
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

Отзывы и комментарии к матчу

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
