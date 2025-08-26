Спартак М - Пари Нижний Новгород 26 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 26-08-2025 19:45
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
26 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Пари Нижний Новгород, которое состоится 26 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Алексей Николаевич Шпилевский
История личных встреч
|08.08.2025
|Россия — МФЛ
|18-й тур
|2 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 0
|19.09.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|0 : 3
|08.08.2023
|Fonbet Кубок России
|Группа D
|5 : 4
|28.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 0
|02.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 3
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|5 : 1
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 0
|14.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Спартак» — «Пари Нижний Новгород». Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|2
|6
|2
|Рубин
|2
|3
|3
|Оренбург
|2
|3
|4
|Ахмат
|2
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо Мх
|2
|5
|2
|Спартак М
|2
|4
|3
|Пари Нижний Новгород
|2
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0