Айнтрахт Б - Штутгарт 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 20:45
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
26 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Айнтрахт Б
Штутгарт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Штутгарт, которое состоится 26 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Айнтрахт Б
Брауншвейг
Штутгарт
Штутгарт
История личных встреч
06.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Айнтрахт Б1 : 1Штутгарт
20.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Штутгарт2 : 0Айнтрахт Б
16.12.2015 Кубок Германии 1/8 финала Штутгарт3 : 2 ДВАйнтрахт Б
08.03.2014 Германия - Бундеслига 24-й тур Штутгарт2 : 2Айнтрахт Б
29.09.2013 Германия - Бундеслига 7-й тур Айнтрахт Б0 : 4Штутгарт
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 2 : 0Айнтрахт Б
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б3 : 2
03.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1Айнтрахт Б
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Айнтрахт Б1 : 4
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 3 : 0Айнтрахт Б
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 2 : 1Штутгарт
16.08.2025 Суперкубок Германии 2025 Финал Штутгарт1 : 2
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт0 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт6 : 0 ДВ
26.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Штутгарт2 : 1

