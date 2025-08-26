Айнтрахт Б - Штутгарт 26 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 26-08-2025 20:45
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
26 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1-й раунд
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Штутгарт, которое состоится 26 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Айнтрахт Б
Штутгарт
|06.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|20.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|16.12.2015
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|08.03.2014
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 2
|29.09.2013
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|03.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 0
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 0 ДВ
|26.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1