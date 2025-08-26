Борнмут - Брентфорд 26 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 26-08-2025 20:45
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
26 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 26 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Борнмут
Брентфорд
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Кит Эндрюс
История личных встреч
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 2
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|17.05.2021
|Англия - Чемпионшип
|Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч
|1 : 0
|24.04.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|0 : 1
|30.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
|26.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|1-й тур
|0 : 3
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 1
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|2 : 3
|10.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
| Барнет
Ньюпорт Каунти
|2 : 2 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
|3 : 1
1-й раунд
| Суонси Сити
Кроули Таун
|3 : 1
| Барроу
Престон Норт Энд
|0 : 1
| Ньюпорт Каунти
Миллуолл
|0 : 1
| Мидлсбро
Донкастер Роверс
|0 : 4
| Стокпорт Каунти
Кру Александра
|3 : 1
| Честерфилд
Мэнсфилд Таун
|0 : 2
| Рексем
Халл Сити
|3 : 3 5 : 3
| Гиллингем
Уимблдон
|1 : 1 2 : 4
| Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
|2 : 1
| Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
|2 : 0
| Харрогейт Таун
Линкольн Сити
|1 : 3
| Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
|1 : 1 2 : 3
| Блэкпул
Порт Вейл
|0 : 1
| Гримсби Таун
Шрусбери Таун
|3 : 1
| Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
|1 : 2
| Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
|0 : 0 2 : 3
| Сток Сити
Уолсолл
|0 : 0 4 : 3
| Портсмут
Рединг
|1 : 2
| Чарльтон Атлетик
Стивенидж
|3 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
|1 : 0
| Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
|3 : 2
| Кардифф Сити
Суиндон Таун
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Саутгемптон
|0 : 1
| Уотфорд
Норвич Сити
|1 : 2
| Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Ковентри Сити
Лутон Таун
|1 : 0
| Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
|1 : 0
| Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
|0 : 2
| Бромли
Ипсвич Таун
|1 : 1 5 : 4
| Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
|3 : 3 2 : 4
| Барнсли
Флитвуд Таун
|2 : 2 5 : 4
| Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
|2 : 2 3 : 2
| Челтнем Таун
Эксетер Сити
|2 : 0
| Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
|2 : 1
| Транмир Роверс
Бёртон Альбион
|1 : 1 4 : 5
2-й раунд
| Рединг
Уимблдон
|26.08
| Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
|26.08
| Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
|26.08
| Кардифф Сити
Челтнем Таун
|26.08
| Престон Норт Энд
Рексем
|26.08
| Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
|26.08
| Борнмут
Брентфорд
|26.08
| Норвич Сити
Саутгемптон
|26.08
| Миллуолл
Ковентри Сити
|26.08
| Бромли
Уиком Уондерерс
|26.08
| Суонси Сити
Плимут Аргайл
|26.08
| Сток Сити
Брэдфорд Сити
|26.08
| Бёрнли
Дерби Каунти
|26.08
| Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
|26.08
| Бёртон Альбион
Линкольн Сити
|26.08
| Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
|26.08
| Бирмингем Сити
Порт Вейл
|26.08
| Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
|26.08
| Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
|26.08
| Эвертон
Мэнсфилд Таун
|27.08
| Фулхэм
Бристоль Сити
|27.08
| Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
|27.08
| Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
|27.08