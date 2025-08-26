02:40 ()
Борнмут - Брентфорд 26 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 26-08-2025 20:45
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
26 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Кубок лиги, 2-й раунд
Борнмут
Брентфорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Брентфорд, которое состоится 26 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, 2-й раунд, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Ирландия Кит Эндрюс
История личных встреч
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брентфорд3 : 2Борнмут
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 2Брентфорд
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд2 : 2Борнмут
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Брентфорд2 : 0Борнмут
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Борнмут0 : 0Брентфорд
22.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 2-й матч Брентфорд3 : 1Борнмут
17.05.2021 Англия - Чемпионшип Плей-офф - 1/2 финала. 1-й матч Борнмут1 : 0Брентфорд
24.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Борнмут0 : 1Брентфорд
30.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Брентфорд2 : 1Борнмут
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 0
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 4 : 2Борнмут
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 4 : 1Борнмут
26.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 1-й тур 0 : 3Борнмут
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Брентфорд1 : 0
17.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 3 : 1Брентфорд
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 1Брентфорд
18.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Брентфорд2 : 3
10.05.2025 Англия — Премьер-лига 36-й тур 0 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
1-й квалификационный раунд
Барнет
Ньюпорт Каунти
2 : 2 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Олдхэм Атлетик
3 : 1
1-й раунд
Суонси Сити
Кроули Таун
3 : 1
Барроу
Престон Норт Энд
0 : 1
Ньюпорт Каунти
Миллуолл
0 : 1
Мидлсбро
Донкастер Роверс
0 : 4
Стокпорт Каунти
Кру Александра
3 : 1
Честерфилд
Мэнсфилд Таун
0 : 2
Рексем
Халл Сити
3 : 3 5 : 3
Гиллингем
Уимблдон
1 : 1 2 : 4
Аккрингтон Стэнли
Питерборо Юнайтед
2 : 1
Бристоль Сити
Милтон-Кинс Донс
2 : 0
Харрогейт Таун
Линкольн Сити
1 : 3
Вест Бромвич Альбион
Дерби Каунти
1 : 1 2 : 3
Блэкпул
Порт Вейл
0 : 1
Гримсби Таун
Шрусбери Таун
3 : 1
Блэкберн Роверс
Брэдфорд Сити
1 : 2
Солфорд Сити
Ротерхэм Юнайтед
0 : 0 2 : 3
Сток Сити
Уолсолл
0 : 0 4 : 3
Портсмут
Рединг
1 : 2
Чарльтон Атлетик
Стивенидж
3 : 1
Оксфорд Юнайтед
Колчестер Юнайтед
1 : 0
Плимут Аргайл
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 2
Кардифф Сити
Суиндон Таун
2 : 1
Нортгемптон Таун
Саутгемптон
0 : 1
Уотфорд
Норвич Сити
1 : 2
Лейтон Ориент
Уиком Уондерерс
0 : 1
Ковентри Сити
Лутон Таун
1 : 0
Уиган Атлетик
Ноттс Каунти
1 : 0
Бристоль Роверс
Кембридж Юнайтед
0 : 2
Бромли
Ипсвич Таун
1 : 1 5 : 4
Болтон Уондерерс
Шеффилд Уэнсдей
3 : 3 2 : 4
Барнсли
Флитвуд Таун
2 : 2 5 : 4
Хаддерсфилд Таун
Лестер Сити
2 : 2 3 : 2
Челтнем Таун
Эксетер Сити
2 : 0
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Транмир Роверс
Бёртон Альбион
1 : 1 4 : 5
2-й раунд
Рединг
Уимблдон
26.08
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
26.08
Кембридж Юнайтед
Чарльтон Атлетик
26.08
Кардифф Сити
Челтнем Таун
26.08
Престон Норт Энд
Рексем
26.08
Аккрингтон Стэнли
Донкастер Роверс
26.08
Борнмут
Брентфорд
26.08
Норвич Сити
Саутгемптон
26.08
Миллуолл
Ковентри Сити
26.08
Бромли
Уиком Уондерерс
26.08
Суонси Сити
Плимут Аргайл
26.08
Сток Сити
Брэдфорд Сити
26.08
Бёрнли
Дерби Каунти
26.08
Уиган Атлетик
Стокпорт Каунти
26.08
Бёртон Альбион
Линкольн Сити
26.08
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
26.08
Бирмингем Сити
Порт Вейл
26.08
Барнсли
Ротерхэм Юнайтед
26.08
Шеффилд Уэнсдей
Лидс Юнайтед
26.08
Эвертон
Мэнсфилд Таун
27.08
Фулхэм
Бристоль Сити
27.08
Оксфорд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион
27.08
Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
27.08

