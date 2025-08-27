Ростов - Динамо Мх 27 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 27-08-2025 19:45
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
27 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо Мх, которое состоится 27 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Джонатан Альба
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|09.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|22.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|3 : 3
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|0 : 1
|14.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|4 : 0
|18.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 0
|12.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 2-й тур
|1 : 1 3 : 4
|08.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 1
|03.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ростов» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|9
|2
|Ахмат
|3
|3
|3
|Рубин
|3
|3
|4
|Оренбург
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья Советов
|2
|4
|2
|Краснодар
|2
|3
|3
|Динамо М
|2
|3
|4
|Сочи
|2
|2
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Динамо Мх
|2
|5
|3
|Пари Нижний Новгород
|3
|3
|4
|Ростов
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Акрон
|2
|5
|2
|ЦСКА
|2
|4
|3
|Локомотив М
|2
|3
|4
|Балтика
|2
|0