Ростов - Динамо Мх 27 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 27-08-2025 19:45
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
27 Августа 2025 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур
Главный судья: Иван Сараев (Санкт-Петербург, Россия);
Ростов
Динамо Мх

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Динамо Мх, которое состоится 27 Августа 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Fonbet Кубок России, Группа C. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Испания Джонатан Альба
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
09.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов2 : 1Динамо Мх
24.05.2025 Мир Российская Премьер-лига 30-й тур Динамо Мх1 : 1Ростов
22.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Ростов0 : 0Динамо Мх
03.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ростов3 : 1Динамо Мх
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1Динамо Мх
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 3 : 3Ростов
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 0Ростов
17.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 1 : 0Ростов
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Ростов0 : 1
14.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 0Ростов
23.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур 4 : 0Динамо Мх
18.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур 2 : 0Динамо Мх
12.08.2025 Fonbet Кубок России Группа C. 2-й тур 1 : 1 3 : 4Динамо Мх
08.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 4-й тур Динамо Мх1 : 1
03.08.2025 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Динамо Мх1 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура группового этапа Кубка России — 2025/2026: «Ростов» — «Динамо» (Махачкала). Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Зенит39
2 Ахмат33
3 Рубин33
4 Оренбург33
Группа B
КомандаИО
1 Крылья Советов24
2 Краснодар23
3 Динамо М23
4 Сочи22
Группа C
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Динамо Мх25
3 Пари Нижний Новгород33
4 Ростов20
Группа D
КомандаИО
1 Акрон25
2 ЦСКА24
3 Локомотив М23
4 Балтика20

