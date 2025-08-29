02:07 ()
Валенсия - Хетафе 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 21:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
29 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Валенсия
Хетафе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Хетафе, которое состоится 29 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Хетафе
Хетафе
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
20 Гваделупа зщ Димитри Фулкье
5 Испания зщ Сесар Таррега
4 Гвинея зщ Муктар Дьякаби
21 Испания зщ Хесус Васкес
22 Франция пз Батист Сантамария
8 Испания пз Хави Герра
16 Испания пз Диего Лопес
11 Испания нп Луис Риоха
19 Испания нп Дани Раба
7 Нидерланды нп Арно Данжума
13 Испания вр Давид Сория
21 Испания зщ Хуан Иглесиас
2 Того зщ Джене
3 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Диего Рико
26 Испания зщ Давинчи
5 Испания пз Луис Милья
6 Испания пз Марио Мартин
8 Уругвай пз Мауро Арамбарри
10 Нигерия пз Крисантус Уче
23 Испания нп Адриан Лисо
Главные тренеры
Испания Карлос Корберан
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
10.05.2025 Испания — Примера 35-й тур Валенсия3 : 0Хетафе
27.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Хетафе1 : 1Валенсия
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Валенсия1 : 0Хетафе
08.12.2023 Испания - Примера 16-й тур Хетафе1 : 0Валенсия
20.02.2023 Испания - Примера 22-й тур Хетафе1 : 0Валенсия
04.09.2022 Испания - Примера 4-й тур Валенсия5 : 1Хетафе
12.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Хетафе0 : 0Валенсия
13.08.2021 Испания - Примера 1-й тур Валенсия1 : 0Хетафе
27.02.2021 Испания - Примера 25-й тур Хетафе3 : 0Валенсия
01.11.2020 Испания - Примера 8-й тур Валенсия2 : 2Хетафе
24.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 0Валенсия
16.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Валенсия1 : 1
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Валенсия3 : 0
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Валенсия
29.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Валенсия
25.08.2025 Испания — Примера 2-й тур 1 : 2Хетафе
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур 0 : 2Хетафе
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 1Хетафе
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 2
18.05.2025 Испания — Примера 37-й тур 1 : 2Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Бетис35
7 Эспаньол24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта32
14 Атлетико М21
15 Валенсия21
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

