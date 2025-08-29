Валенсия - Хетафе 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 21:30
Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
29 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Хетафе, которое состоится 29 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Валенсия
Валенсия
Хетафе
Хетафе
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|20
|зщ
|Димитри Фулкье
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|22
|пз
|Батист Сантамария
|8
|пз
|Хави Герра
|16
|пз
|Диего Лопес
|11
|нп
|Луис Риоха
|19
|нп
|Дани Раба
|7
|нп
|Арно Данжума
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|3
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Диего Рико
|26
|зщ
|Давинчи
|5
|пз
|Луис Милья
|6
|пз
|Марио Мартин
|8
|пз
|Мауро Арамбарри
|10
|пз
|Крисантус Уче
|23
|нп
|Адриан Лисо
Главные тренеры
|Карлос Корберан
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|10.05.2025
|Испания — Примера
|35-й тур
|3 : 0
|27.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|08.12.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|20.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|5 : 1
|12.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 0
|13.08.2021
|Испания - Примера
|1-й тур
|1 : 0
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|3 : 0
|01.11.2020
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|29.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|25.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|5
|7
|Эспаньол
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|3
|2
|14
|Атлетико М
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0