Лечче - Милан 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 20:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
29 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Анонс матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэль
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|10
|пз
|Медон Бериша
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|22
|нп
|Франческо Камарда
|7
|нп
|Тете Моренте
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|46
|зщ
|Маттео Габбиа
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|2
|зщ
|Первис Эступиньян
|8
|пз
|Рубен Лофтус-Чик
|14
|пз
|Лука Модрич
|19
|пз
|Юссуф Фофана
|56
|нп
|Алексис Салемакерс
|7
|нп
|Сантьяго Хименес
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|27.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 0
|11.11.2023
|Италия - Серия А
|12-й тур
|2 : 2
|23.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 31-й тур
|2 : 0
|14.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 18-й тур
|2 : 2
|22.06.2020
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
|20.10.2019
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|11.03.2012
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.10.2011
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 4
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|0 : 0
|15.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|0 : 1
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 0
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 2
|17.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|2 : 0
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 9
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Кремонезе
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Рома
|1
|3
|7
|Пиза
|1
|1
|8
|Аталанта
|1
|1
|9
|Кальяри
|1
|1
|10
|Фиорентина
|1
|1
|11
|Удинезе
|1
|1
|12
|Верона
|1
|1
|13
|Лечче
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Милан
|1
|0
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Сассуоло
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Лацио
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0