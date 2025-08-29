02:07 ()
Лечче - Милан 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 20:45
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
29 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
Лечче
Милан

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Милан, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Милан
Милан
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэль
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
10 Албания пз Медон Бериша
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
22 Италия нп Франческо Камарда
7 Испания нп Тете Моренте
16 Франция вр Мик Меньян
5 Бельгия зщ Кони де Винтер
46 Италия зщ Маттео Габбиа
31 Сербия зщ Страхиня Павлович
2 Эквадор зщ Первис Эступиньян
8 Англия пз Рубен Лофтус-Чик
14 Хорватия пз Лука Модрич
19 Франция пз Юссуф Фофана
56 Бельгия нп Алексис Салемакерс
7 Мексика нп Сантьяго Хименес
11 США нп Кристиан Пулишич
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лечче2 : 3Милан
27.09.2024 Италия — Серия А 6-й тур Милан3 : 0Лечче
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Милан3 : 0Лечче
11.11.2023 Италия - Серия А 12-й тур Лечче2 : 2Милан
23.04.2023 Италия - Серия А Серия А. 31-й тур Милан2 : 0Лечче
14.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 18-й тур Лечче2 : 2Милан
22.06.2020 Италия - Серия А 27-й тур Лечче1 : 4Милан
20.10.2019 Италия - Серия А 8-й тур Милан2 : 2Лечче
11.03.2012 Италия - Серия А 27-й тур Милан2 : 0Лечче
23.10.2011 Италия - Серия А 8-й тур Лечче3 : 4Милан
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур 0 : 0Лечче
15.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Лечче2 : 0
25.05.2025 Италия — Серия А 38-й тур 0 : 1Лечче
18.05.2025 Италия — Серия А 37-й тур Лечче1 : 0
11.05.2025 Италия — Серия А 36-й тур 1 : 1Лечче
23.08.2025 Италия — Серия А 1-й тур Милан1 : 2
17.08.2025 Кубок Италии 1/32 финала Милан2 : 0
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Милан
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Милан
31.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 9Милан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М13
2
Лига чемпионов
Наполи13
3
Лига чемпионов
Ювентус13
4
Лига чемпионов
Комо13
5
Лига Европы
Кремонезе13
6
Лига конференций
Рома13
7 Пиза11
8 Аталанта11
9 Кальяри11
10 Фиорентина11
11 Удинезе11
12 Верона11
13 Лечче11
14 Дженоа11
15 Милан10
16 Болонья10
17 Сассуоло10
18
Зона вылета
Лацио10
19
Зона вылета
Парма10
20
Зона вылета
Торино10

