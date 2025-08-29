Гамбург - Санкт-Паули 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 20:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
29 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Санкт-Паули, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гамбург
Гамбург
Санкт-Паули
Гамбург
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|8
|зщ
|Даниэль Эльфадли
|25
|зщ
|Джордан Торунарига
|17
|зщ
|Варме Омари
|16
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|21
|пз
|Николай Ремберг
|24
|пз
|Николас Капальдо
|29
|нп
|Эмир Сахити
|11
|нп
|Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
|7
|нп
|Жан-Люк Домпе
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|25
|зщ
|Адам Дзвигала
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|23
|пз
|Луис Оппи
|10
|пз
|Данел Синани
|27
|нп
|Андреа Унтонджи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
|Мерлин Польцин
|Александер Блессин
История личных встреч
|03.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|01.12.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|21.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|4 : 3
|14.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|21.01.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|13.08.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|3-й тур
|3 : 2
|01.03.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|30.10.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|22.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
|16.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2 ДВ
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 2
|10.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|6 : 1
|03.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|0 : 4
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 0 2 : 3
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|11.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Вольфсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Боруссия Д
|1
|1
|9
|Санкт-Паули
|1
|1
|10
|Боруссия М
|1
|1
|11
|Гамбург
|1
|1
|12
|Штутгарт
|1
|0
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Майнц
|1
|0
|15
|Фрайбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Вердер
|1
|0
| 18
Зона вылета
|РБ Лейпциг
|1
|0