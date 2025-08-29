02:07 ()
Свернуть список

Гамбург - Санкт-Паули 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 20:30
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
29 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
Гамбург
Санкт-Паули

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Санкт-Паули, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Санкт-Паули
Гамбург
1 Португалия вр Даниэл Хойер
8 Германия зщ Даниэль Эльфадли
25 Германия зщ Джордан Торунарига
17 Франция зщ Варме Омари
16 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
21 Германия пз Николай Ремберг
24 Аргентина пз Николас Капальдо
29 Косово нп Эмир Сахити
11 Гана нп Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер
7 Франция нп Жан-Люк Домпе
22 Босния и Герцеговина вр Никола Василь
5 Германия зщ Хауке Валь
8 Швеция зщ Эрик Смит
25 Польша зщ Адам Дзвигала
2 Греция зщ Манолис Салиакас
6 США пз Джеймс Сэндс
16 Япония пз Джоэл Чима Фудзита
23 Германия пз Луис Оппи
10 Люксембург пз Данел Синани
27 Франция нп Андреа Унтонджи
28 Франция нп Матиас Перейра Лаж
Главные тренеры
Германия Мерлин Польцин
Германия Александер Блессин
История личных встреч
03.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гамбург1 : 0Санкт-Паули
01.12.2023 Германия - Вторая Бундеслига 15-й тур Санкт-Паули2 : 2Гамбург
21.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Гамбург4 : 3Санкт-Паули
14.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Санкт-Паули3 : 0Гамбург
21.01.2022 Германия - Вторая Бундеслига 20-й тур Гамбург2 : 1Санкт-Паули
13.08.2021 Германия - Вторая Бундеслига 3-й тур Санкт-Паули3 : 2Гамбург
01.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Санкт-Паули1 : 0Гамбург
30.10.2020 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Гамбург2 : 2Санкт-Паули
22.02.2020 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург0 : 2Санкт-Паули
16.09.2019 Германия - Вторая Бундеслига 6-й тур Санкт-Паули2 : 0Гамбург
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 0Гамбург
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2 ДВГамбург
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Гамбург
10.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур Гамбург6 : 1
03.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 0 : 4Гамбург
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Санкт-Паули3 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 0 2 : 3Санкт-Паули
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Санкт-Паули0 : 2
11.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 2 : 2Санкт-Паули
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Санкт-Паули0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
Вольфсбург13
5
Лига Европы
Хоффенхайм13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Боруссия Д11
9 Санкт-Паули11
10 Боруссия М11
11 Гамбург11
12 Штутгарт10
13 Байер10
14 Майнц10
15 Фрайбург10
16
Стыковая зона
Хайденхайм10
17
Зона вылета
Вердер10
18
Зона вылета
РБ Лейпциг10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close