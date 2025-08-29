02:08 ()
Гронинген - Хераклес 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 20:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
29 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Гронинген
Хераклес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Хераклес, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Хераклес
Алмело
21 Нидерланды вр Хидде Юрьюс
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Jorg Schreuders
26 Нидерланды нп Том ван Берген
9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
3 Германия зщ Jannes Wieckhoff
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
24 Словакия зщ Иван Месик
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
13 Чехия пз Ян Жамбурек
32 Нидерланды пз Сем Схеперман
7 Бельгия пз Брайан Лимбомбе
10 Нидерланды пз Томас Брунс
17 Нидерланды пз Тристан ван Гилст
19 Босния и Герцеговина пз Лука Куленович
Главные тренеры
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
23.04.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген4 : 1Хераклес
28.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Хераклес1 : 1Гронинген
24.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Гронинген0 : 1Хераклес
18.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Хераклес4 : 2Гронинген
30.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Хераклес1 : 0Гронинген
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Гронинген0 : 1Хераклес
31.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Гронинген1 : 2Хераклес
19.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Гронинген3 : 0Хераклес
21.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Хераклес4 : 1Гронинген
27.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген3 : 3Хераклес
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 4 : 2Гронинген
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Гронинген2 : 1
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 1Гронинген
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 0Гронинген
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 0Хераклес
16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Хераклес1 : 4
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 4 : 0Хераклес
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Хераклес1 : 2
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 4 : 1Хераклес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс37
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
8
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
9 Волендам33
10 Твенте33
11 Гронинген33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес30

