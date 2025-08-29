Гронинген - Хераклес 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 20:00
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
29 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Роб Диперинк (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Хераклес, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Гронинген
Гронинген
Хераклес
Алмело
|21
|вр
|Хидде Юрьюс
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Jorg Schreuders
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|3
|зщ
|Jannes Wieckhoff
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|24
|зщ
|Иван Месик
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|32
|пз
|Сем Схеперман
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|10
|пз
|Томас Брунс
|17
|пз
|Тристан ван Гилст
|19
|пз
|Лука Куленович
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|23.04.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|4 : 1
|28.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 1
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 1
|18.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|4 : 2
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 1
|31.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|1 : 2
|19.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|3 : 0
|21.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 1
|27.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 1
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|1 : 4
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|4 : 0
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
|9
|Волендам
|3
|3
|10
|Твенте
|3
|3
|11
|Гронинген
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|3
|0