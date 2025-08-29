02:08 ()
Ван - БКМА 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 14:00
29 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Ван
БКМА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - БКМА, которое состоится 29 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Ван
Чаренцаван
БКМА
Ереван
История личных встреч
26.04.2025 Армения — Премьер-лига 28-й тур БКМА1 : 1Ван
22.11.2024 Армения — Премьер-лига 17-й тур Ван2 : 3БКМА
13.09.2024 Армения — Премьер-лига 6-й тур БКМА0 : 1Ван
24.05.2024 Армения - Премьер-лига 36-й тур БКМА0 : 0Ван
06.04.2024 Армения - Премьер-лига 27-й тур Ван2 : 2БКМА
30.11.2023 Армения - Премьер-лига 18-й тур БКМА7 : 1Ван
24.09.2023 Армения - Премьер-лига 9-й тур Ван1 : 2БКМА
26.04.2023 Армения - Премьер-лига 29-й тур БКМА5 : 1Ван
03.12.2022 Армения - Премьер-лига 20-й тур Ван0 : 1БКМА
15.10.2022 Армения - Премьер-лига 11-й тур БКМА0 : 3Ван
15.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур Ван0 : 2
09.08.2025 Армения — Премьер-лига 2-й тур 0 : 1Ван
04.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур Ван0 : 0
28.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 0 : 2Ван
23.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур Ван3 : 2
23.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА0 : 0
16.08.2025 Армения — Премьер-лига 3-й тур БКМА2 : 1
02.08.2025 Армения — Премьер-лига 1-й тур БКМА1 : 1
26.05.2025 Армения — Премьер-лига 33-й тур 2 : 2БКМА
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур БКМА2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Пюник37
2
Лига конференций
Урарту47
3
Лига конференций
Ноа26
4 Алашкерт36
5 БКМА35
6 Арарат-Армения24
7 Ван34
8 Гандзасар42
9 Ширак41
10
Зона вылета
Арарат41

