Ван - БКМА 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 14:00
29 Августа 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - БКМА, которое состоится 29 Августа 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
БКМА
Ереван
История личных встреч
|26.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|22.11.2024
|Армения — Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|13.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 1
|24.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 2
|30.11.2023
|Армения - Премьер-лига
|18-й тур
|7 : 1
|24.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|26.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 1
|03.12.2022
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 1
|15.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
|15.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 1
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|28.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|23.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|16.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 1
|02.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|26.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|33-й тур
|2 : 2
|22.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Пюник
|3
|7
| 2
Лига конференций
|Урарту
|4
|7
| 3
Лига конференций
|Ноа
|2
|6
|4
|Алашкерт
|3
|6
|5
|БКМА
|3
|5
|6
|Арарат-Армения
|2
|4
|7
|Ван
|3
|4
|8
|Гандзасар
|4
|2
|9
|Ширак
|4
|1
| 10
Зона вылета
|Арарат
|4
|1