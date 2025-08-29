02:09 ()
Аль-Таавун - Аль-Наср 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 20:00
29 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Аль-Таавун
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Наср, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Наср
Эр-Рияд
История личных встреч
16.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Таавун
17.01.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 15-й тур Аль-Таавун1 : 1Аль-Наср
29.10.2024 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср0 : 1Аль-Таавун
30.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 19-й тур Аль-Таавун1 : 4Аль-Наср
18.08.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 2-й тур Аль-Наср0 : 2Аль-Таавун
27.09.2020 Лига чемпионов АФК - 2020 1/8 финала Аль-Наср1 : 0Аль-Таавун
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 3 : 2Аль-Таавун
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Таавун3 : 2
16.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур Аль-Наср1 : 1Аль-Таавун
11.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур Аль-Таавун0 : 1
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур 2 : 0Аль-Таавун
23.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 Финал Аль-Наср2 : 2 3 : 5
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 2Аль-Наср
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср4 : 0
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аль-Наср2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хазм11
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Дамак11
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль00
4 Аль-Ахли00
5 Аль-Иттихад00
6 Аль-Иттифак00
7 Аль-Шабаб00
8 Аль-Наср00
9 Аль-Кадисия00
10 Аль-Фатех00
11 Аль-Таавун00
12 Аль-Халидж00
13 Эр-Рияд00
14 Аль-Фейха00
15 Аль-Охдуд00
16
Зона вылета
Аль-Холуд00
17
Зона вылета
Аль-Наджма00
18
Зона вылета
Неом00

Отзывы и комментарии к матчу

