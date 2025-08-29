Аль-Таавун - Аль-Наср 29 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 29-08-2025 20:00
29 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Таавун - Аль-Наср, которое состоится 29 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Таавун
Бурайда
Аль-Наср
Эр-Рияд
История личных встреч
|16.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|17.01.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|15-й тур
|1 : 1
|29.10.2024
|Кубок Короля
|1/8 финала
|0 : 1
|30.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|19-й тур
|1 : 4
|18.08.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|2-й тур
|0 : 2
|27.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/8 финала
|1 : 0
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|3 : 2
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|3 : 2
|16.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|0 : 1
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 5
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хазм
|1
|1
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Дамак
|1
|1
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|0
|0
|4
|Аль-Ахли
|0
|0
|5
|Аль-Иттихад
|0
|0
|6
|Аль-Иттифак
|0
|0
|7
|Аль-Шабаб
|0
|0
|8
|Аль-Наср
|0
|0
|9
|Аль-Кадисия
|0
|0
|10
|Аль-Фатех
|0
|0
|11
|Аль-Таавун
|0
|0
|12
|Аль-Халидж
|0
|0
|13
|Эр-Рияд
|0
|0
|14
|Аль-Фейха
|0
|0
|15
|Аль-Охдуд
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Холуд
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Аль-Наджма
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Неом
|0
|0