Полтава - Заря 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 14:30
29 Августа 2025 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Полтава
Заря

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Полтава - Заря, которое состоится 29 Августа 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Полтава
Полтава
Заря
Главные тренеры
Украина Виктор Анатольевич Скрипник
История личных встреч
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 3 : 1Полтава
08.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Полтава1 : 0
01.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Полтава
04.08.2021 Кубок Украины Предварительный раунд 1 : 0 ДВПолтава
27.05.2018 Украина - Переходные матчи Переходные матчи 3 : 0 ДВ
18.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Заря2 : 3
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Заря2 : 1
02.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Заря0 : 0
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур 1 : 3Заря
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур Заря0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Шахтёр37
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы37
4 Колос37
5 Оболонь-Бровар37
6 Кудровка36
7 Кривбасс36
8 Металлист 192534
9 Заря34
10 Рух В33
11 Полесье33
12 Полтава33
13
Стыковая зона
Карпаты32
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

