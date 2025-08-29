02:09 ()
Свернуть список

Кудровка - Карпаты 29 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 29-08-2025 17:00
29 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 4-й тур
Кудровка
Карпаты

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кудровка - Карпаты, которое состоится 29 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кудровка
Карпаты
Львов
История личных встреч
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Кудровка3 : 1
11.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур 2 : 1Кудровка
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Кудровка3 : 1
16.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Карпаты
10.08.2025 Украина — Премьер-лига 2-й тур Карпаты3 : 3
03.08.2025 Украина — Премьер-лига 1-й тур Карпаты0 : 2
25.05.2025 Украина — Премьер-лига 30-й тур Карпаты1 : 3
17.05.2025 Украина — Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Карпаты
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Динамо К39
2
Лига конференций
Шахтёр37
3
Лига конференций
ЛНЗ Черкассы37
4 Колос37
5 Оболонь-Бровар37
6 Кудровка36
7 Кривбасс36
8 Металлист 192534
9 Заря34
10 Рух В33
11 Полесье33
12 Полтава33
13
Стыковая зона
Карпаты32
14
Стыковая зона
Верес30
15
Зона вылета
Эпицентр30
16
Зона вылета
Александрия30

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close