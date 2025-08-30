00:10 ()
Нефтехимик - Челябинск 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Нефтехимик
Челябинск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нефтехимик - Челябинск, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Кирилл Александрович Новиков
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
28.10.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 16-й тур Челябинск0 : 0Нефтехимик
26.08.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 6-й тур Нефтехимик2 : 1Челябинск
10.04.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 18-й тур Челябинск2 : 0Нефтехимик
25.08.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье 6-й тур Нефтехимик2 : 2Челябинск
24.08.2016 Кубок России 1/32 финала Челябинск2 : 0Нефтехимик
26.04.2016 Второй дивизион - Урал-Поволжье 21-й тур Нефтехимик1 : 1Челябинск
21.09.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 11-й тур Челябинск1 : 1Нефтехимик
03.08.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 3-й тур Нефтехимик1 : 2Челябинск
06.05.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 22-й тур Челябинск0 : 1Нефтехимик
18.07.2014 Второй дивизион - Урал-Поволжье 1-й тур Нефтехимик3 : 2Челябинск
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур 1 : 0Нефтехимик
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур Нефтехимик1 : 3
10.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур 0 : 2Нефтехимик
03.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 1 : 1Нефтехимик
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Нефтехимик0 : 0
23.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Челябинск3 : 1
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 2 : 1Челябинск
09.08.2025 Россия — Лига PARI 4-й тур Челябинск1 : 0
02.08.2025 Россия — Лига PARI 3-й тур 2 : 1Челябинск
26.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Челябинск1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Урал615
3
Плей-офф за повышение
КАМАЗ613
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс613
5 Челябинск612
6 Ротор611
7 Арсенал Т610
8 СКА-Хабаровск68
9 Родина77
10 Чайка66
11 Нефтехимик66
12 Уфа65
13 Енисей65
14 Шинник65
15 Волга Ул64
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол64
18
Зона вылета
Черноморец62

