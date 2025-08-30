Тоттенхэм Хотспур - Борнмут 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
|9
|нп
|Ришарлисон
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|7
|нп
|Дэвид Брукс
|9
|нп
|Эванилсон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Андони Ираола
История личных встреч
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|05.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|31.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 3
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 3
|09.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|04.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|5 : 0
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 0
|13.08.2025
|Суперкубок УЕФА 2025
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|26.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|4 : 2
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|31.07.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|2-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ноттингем Форест
|2
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|3
|7
|Сандерленд
|2
|3
|8
|Эвертон
|2
|3
|9
|Борнмут
|2
|3
|10
|Бёрнли
|2
|3
|11
|Брентфорд
|2
|3
|12
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|13
|Фулхэм
|2
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0