Тоттенхэм Хотспур - Борнмут 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 16:00
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62850
30 Августа 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Борнмут, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
6 Португалия пз Жоау Пальинья
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
20 Гана пз Мохаммед Кудус
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
22 Уэльс пз Бреннан Джонсон
9 Бразилия нп Ришарлисон
1 Сербия вр Джордже Петрович
15 Англия зщ Адам Смит
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
12 США пз Тайлер Адамс
16 Англия пз Маркус Таверньер
8 Англия пз Алекс Скотт
24 Гана нп Антуан Семеньо
7 Уэльс нп Дэвид Брукс
9 Бразилия нп Эванилсон
Главные тренеры
Дания Томас Франк
Испания Андони Ираола
История личных встреч
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2Борнмут
05.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
31.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Борнмут
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут0 : 2Тоттенхэм Хотспур
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 3Борнмут
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Борнмут2 : 3Тоттенхэм Хотспур
09.07.2020 Англия - Премьер-лига 34-й тур Борнмут0 : 0Тоттенхэм Хотспур
30.11.2019 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 2Борнмут
04.05.2019 Англия - Премьер-лига 37-й тур Борнмут1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.12.2018 Англия - Премьер-лига 19-й тур Тоттенхэм Хотспур5 : 0Борнмут
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0
13.08.2025 Суперкубок УЕФА 2025 Финал 2 : 2 4 : 3Тоттенхэм Хотспур
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Тоттенхэм Хотспур
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Тоттенхэм Хотспур
26.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Борнмут0 : 2
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Борнмут1 : 0
15.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 4 : 2Борнмут
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2
31.07.2025 Летняя серия Премьер-лиги 2-й тур 4 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал26
2
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур26
3
Лига чемпионов
Ливерпуль26
4
Лига чемпионов
Челси24
5
Лига Европы
Ноттингем Форест24
6 Манчестер Сити23
7 Сандерленд23
8 Эвертон23
9 Борнмут23
10 Бёрнли23
11 Брентфорд23
12 Лидс Юнайтед23
13 Фулхэм22
14 Кристал Пэлас22
15 Ньюкасл Юнайтед21
16 Манчестер Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон20
20 Вест Хэм Юнайтед20

