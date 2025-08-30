00:11 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Алавес - Атлетико М 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Алавес
Атлетико М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетико М, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврАнтонио Сивера
14АргентиназщНауэль Тенаглия
2АргентиназщФакундо Гарсес
5ИспаниязщХон Пачеко
24ИспаниязщВиктор Парада
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10ИспанияпзКарлес Аленья
18ИспанияпзХон Альдалур
7ИспаниянпКарлос Висенте
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
3ИталиязщМаттео Руджери
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
5СШАпзДжонни Кардозо
11АргентинапзТьяго Альмада
20АргентинанпДжулиано Симеоне
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
19АргентинанпХулиан Альварес
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
03.05.2025Испания — Примера34-й турАлавес0 : 0Атлетико М
23.11.2024Испания — Примера14-й турАтлетико М2 : 1Алавес
21.04.2024Испания - Примера32-й турАлавес2 : 0Атлетико М
29.10.2023Испания - Примера11-й турАтлетико М2 : 1Алавес
02.04.2022Испания - Примера30-й турАтлетико М4 : 1Алавес
25.09.2021Испания - Примера7-й турАлавес1 : 0Атлетико М
21.03.2021Испания - Примера28-й турАтлетико М1 : 0Алавес
03.01.2021Испания - Примера17-й турАлавес1 : 2Атлетико М
27.06.2020Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Алавес
29.10.2019Испания - Примера11-й турАлавес1 : 1Атлетико М
22.08.2025Испания — Примера2-й тур1 : 0Алавес
16.08.2025Испания — Примера1-й турАлавес2 : 1
24.05.2025Испания — Примера38-й турАлавес1 : 1
18.05.2025Испания — Примера37-й тур0 : 1Алавес
14.05.2025Испания — Примера36-й турАлавес1 : 0
23.08.2025Испания — Примера2-й турАтлетико М1 : 1
17.08.2025Испания — Примера1-й тур2 : 1Атлетико М
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 2Атлетико М
03.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Атлетико М
23.06.2025Клубный чемпионат мира — 2025Группа B. 3-й турАтлетико М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Вильярреал26
2
Лига чемпионов
Барселона26
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид26
4
Лига чемпионов
Хетафе26
5
Лига Европы
Атлетик Б26
6
Лига конференций
Бетис35
7 Эспаньол24
8 Райо Вальекано23
9 Алавес23
10 Осасуна23
11 Реал Сосьедад22
12 Эльче22
13 Сельта32
14 Атлетико М21
15 Валенсия21
16 Мальорка21
17 Севилья20
18
Зона вылета
Леванте20
19
Зона вылета
Овьедо20
20
Зона вылета
Жирона20

