Алавес - Атлетико М 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 17:00
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
30 Августа 2025 года в 18:00 (+03:00). Испания — Примера, 3-й тур
Главный судья: Виктор Гарсия Вердура (Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Атлетико М, которое состоится 30 Августа 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания).
Составы команд
Алавес
Витория
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|2
|зщ
|Факундо Гарсес
|5
|зщ
|Хон Пачеко
|24
|зщ
|Виктор Парада
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|18
|пз
|Хон Альдалур
|7
|нп
|Карлос Висенте
|9
|нп
|Мариано Диас
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|19
|нп
|Хулиан Альварес
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Диего Симеоне
История личных встреч
|03.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|0 : 0
|23.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|2 : 1
|21.04.2024
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 0
|29.10.2023
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|4 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|21.03.2021
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.01.2021
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|27.06.2020
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|29.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|22.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 0
|16.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|18.05.2025
|Испания — Примера
|37-й тур
|0 : 1
|14.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Испания — Примера
|2-й тур
|1 : 1
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 2
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|23.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа B. 3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Хетафе
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Бетис
|3
|5
|7
|Эспаньол
|2
|4
|8
|Райо Вальекано
|2
|3
|9
|Алавес
|2
|3
|10
|Осасуна
|2
|3
|11
|Реал Сосьедад
|2
|2
|12
|Эльче
|2
|2
|13
|Сельта
|3
|2
|14
|Атлетико М
|2
|1
|15
|Валенсия
|2
|1
|16
|Мальорка
|2
|1
|17
|Севилья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Леванте
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Жирона
|2
|0