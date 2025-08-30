00:12 ()
Фортуна - Карлсруэ 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 20:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
30 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Фортуна
Карлсруэ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Карлсруэ, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
25.01.2025 Германия — Вторая Бундеслига 19-й тур Карлсруэ2 : 3Фортуна
10.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 0Карлсруэ
17.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Карлсруэ2 : 2Фортуна
01.09.2023 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Фортуна3 : 1Карлсруэ
30.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Фортуна3 : 2Карлсруэ
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Карлсруэ0 : 2Фортуна
03.04.2022 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Карлсруэ2 : 2Фортуна
23.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Фортуна3 : 1Карлсруэ
03.05.2021 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Фортуна3 : 2Карлсруэ
13.12.2020 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Карлсруэ1 : 2Фортуна
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур 1 : 2Фортуна
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 2 : 4Фортуна
09.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур Фортуна0 : 2
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 1Фортуна
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур 4 : 2Фортуна
23.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 3-й тур Карлсруэ2 : 0
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Карлсруэ
10.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0Карлсруэ
02.08.2025 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Карлсруэ3 : 2
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Карлсруэ3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Ганновер-9639
2
Повышение
Эльверсберг49
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 9837
4 Карлсруэ37
5 Арминия36
6 Шальке-0436
7 Айнтрахт Б36
8 Падерборн 0745
9 Пройссен Мюнстер34
10 Динамо Др33
11 Хольштайн33
12 Кайзерслаутерн33
13 Гройтер Фюрт33
14 Бохум33
15 Магдебург33
16
Стыковая зона
Фортуна33
17
Зона вылета
Герта42
18
Зона вылета
Нюрнберг41

Отзывы и комментарии к матчу

