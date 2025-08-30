Фортуна - Карлсруэ 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 20:30
Стадион: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия), вместимость: 54600
30 Августа 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фортуна - Карлсруэ, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дюссельдорф Арена (Дюссельдорф, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фортуна
Дюссельдорф
Карлсруэ
Карлсруэ
История личных встреч
|25.01.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|10.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|17.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|01.09.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|30.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|0 : 2
|03.04.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 2
|23.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|03.05.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|13.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 4
|09.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 2
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|5 : 1
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|23.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|10.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|02.08.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 2
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Ганновер-96
|3
|9
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|4
|9
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|3
|7
|4
|Карлсруэ
|3
|7
|5
|Арминия
|3
|6
|6
|Шальке-04
|3
|6
|7
|Айнтрахт Б
|3
|6
|8
|Падерборн 07
|4
|5
|9
|Пройссен Мюнстер
|3
|4
|10
|Динамо Др
|3
|3
|11
|Хольштайн
|3
|3
|12
|Кайзерслаутерн
|3
|3
|13
|Гройтер Фюрт
|3
|3
|14
|Бохум
|3
|3
|15
|Магдебург
|3
|3
| 16
Стыковая зона
|Фортуна
|3
|3
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Нюрнберг
|4
|1