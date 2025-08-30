Волендам - Аякс 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 16:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
30 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Аякс, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
История личных встреч
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 4
|02.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|2 : 0
|26.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 4
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|1 : 1
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 5
|24.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|2 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|03.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
|9
|Волендам
|3
|3
|10
|Твенте
|3
|3
|11
|Гронинген
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|3
|0