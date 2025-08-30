00:13 ()
Волендам - Аякс 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 16:30
Стадион: Крас (Волендам, Нидерланды), вместимость: 7164
30 Августа 2025 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Волендам
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волендам - Аякс, которое состоится 30 Августа 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Крас (Волендам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волендам
Волендам
Аякс
Амстердам
История личных встреч
05.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Волендам1 : 4Аякс
02.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Аякс2 : 0Волендам
26.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Аякс1 : 1Волендам
08.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Волендам2 : 4Аякс
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур 2 : 2Волендам
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Волендам2 : 2
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 1 : 1Волендам
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Волендам
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 5Волендам
24.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Аякс2 : 0
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 2 : 2Аякс
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур Аякс2 : 0
03.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Аякс2 : 2
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Аякс2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс37
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
8
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
9 Волендам33
10 Твенте33
11 Гронинген33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес30

