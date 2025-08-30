00:13 ()
ПСВ Эйндховен - Телстар 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 20:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
30 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Телстар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Телстар, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Телстар
Велзен
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
3 Испания зщ Ярек Гонсёровски
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
34 Марокко пз Исмаэль Сайбари
22 Нидерланды пз Йерди Схаутен
20 Нидерланды пз Гус Тиль
5 Хорватия нп Иван Перишич
7 Нидерланды нп Рубен ван Боммел
27 Румыния нп Деннис Ман
1 Нидерланды вр Роналд Куман
21 Нидерланды зщ Девон Косвал
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
39 Нидерланды зщ Jochem Ritmeester van de Kamp
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
11 Кюрасао пз Tyrese Noslin
8 Нидерланды пз Tyrone Owusu
17 Нидерланды пз Нильс Россен
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
7 Нидерланды пз Soufiane Hetli
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
20.01.2022 Кубок Нидерландов 1/8 финала ПСВ Эйндховен2 : 1Телстар
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур ПСВ Эйндховен4 : 2
17.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
09.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур ПСВ Эйндховен6 : 1
03.08.2025 Суперкубок Нидерландов 2025 Финал ПСВ Эйндховен2 : 1
18.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 1 : 3ПСВ Эйндховен
23.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 3-й тур Телстар2 : 2
15.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 2-й тур Телстар0 : 2
10.08.2025 Нидерланды — Эредивизия 1-й тур 2 : 0Телстар
19.12.2024 Кубок Нидерландов 1/16 финала 2 : 0Телстар
31.10.2024 Кубок Нидерландов 1-й раунд Телстар3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
НЕК Неймеген39
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен39
3
Лига чемпионов
Аякс37
4
Лига Европы
Утрехт36
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд26
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле26
7
Плей-офф Лиги конференций
Спарта36
8
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар24
9 Волендам33
10 Твенте33
11 Гронинген33
12 НАК Бреда33
13 Гоу Эхед Иглс32
14 Фортуна21
15 Херенвен31
16
Стыковая зона
Телстар31
17
Зона вылета
Эксельсиор30
18
Зона вылета
Хераклес30

