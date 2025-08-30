ПСВ Эйндховен - Телстар 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 20:00
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
30 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур
Главный судья: Робин Хенсгенс (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Телстар, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Телстар
Велзен
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|3
|зщ
|Ярек Гонсёровски
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|20
|пз
|Гус Тиль
|5
|нп
|Иван Перишич
|7
|нп
|Рубен ван Боммел
|27
|нп
|Деннис Ман
|1
|вр
|Роналд Куман
|21
|зщ
|Девон Косвал
|6
|зщ
|Данни Баккер
|39
|зщ
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|11
|пз
|Tyrese Noslin
|8
|пз
|Tyrone Owusu
|17
|пз
|Нильс Россен
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|27
|пз
|Патрик Брувер
|7
|пз
|Soufiane Hetli
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|20.01.2022
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|4 : 2
|17.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|09.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|6 : 1
|03.08.2025
|Суперкубок Нидерландов 2025
|Финал
|2 : 1
|18.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 3
|23.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|3-й тур
|2 : 2
|15.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|2-й тур
|0 : 2
|10.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|1-й тур
|2 : 0
|19.12.2024
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|2 : 0
|31.10.2024
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Аякс
|3
|7
| 4
Лига Европы
|Утрехт
|3
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|3
|6
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|4
|9
|Волендам
|3
|3
|10
|Твенте
|3
|3
|11
|Гронинген
|3
|3
|12
|НАК Бреда
|3
|3
|13
|Гоу Эхед Иглс
|3
|2
|14
|Фортуна
|2
|1
|15
|Херенвен
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Эксельсиор
|3
|0
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|3
|0