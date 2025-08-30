Витория Гимарайнш - Арока 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Арока, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18.01.2025
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|2 : 2
|12.08.2024
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|18.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|15.01.2024
|Португалия — Примейра
|17-й тур
|2 : 1
|11.03.2023
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 2
|18.09.2022
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 2
|19.02.2022
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|1 : 3
|18.09.2021
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 2
|21.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|0 : 0 6 : 7
|07.05.2017
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 2
|11.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 0
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|2 : 0
|11.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|6 : 0
|09.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|17.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|3
|9
| 4
Лига конференций
|Брага
|3
|7
|5
|Фамаликан
|3
|7
|6
|Бенфика
|2
|6
|7
|Жил Висенте
|3
|4
|8
|Арока
|3
|4
|9
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|10
|Каза Пия
|3
|3
|11
|Риу Аве
|2
|2
|12
|Эштрела
|3
|2
|13
|Эшторил
|2
|1
|14
|АВС
|3
|1
|15
|Алверка
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Насьонал
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0