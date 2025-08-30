00:13 ()
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Витория Гимарайнш - Арока 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 19:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
30 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Витория Гимарайнш
Арока

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Арока, которое состоится 30 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Арока
Арока
История личных встреч
18.01.2025 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Арока
12.08.2024 Португалия — Примейра 1-й тур Арока0 : 1Витория Гимарайнш
18.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Арока1 : 3Витория Гимарайнш
15.01.2024 Португалия — Примейра 17-й тур Витория Гимарайнш2 : 1Арока
11.03.2023 Португалия - Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Арока
18.09.2022 Португалия - Примейра 7-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
19.02.2022 Португалия - Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш1 : 3Арока
18.09.2021 Португалия - Примейра 6-й тур Арока2 : 2Витория Гимарайнш
21.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Арока0 : 0 6 : 7Витория Гимарайнш
07.05.2017 Португалия - Примейра 32-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Арока
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Витория Гимарайнш3 : 2
11.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 3 : 0Витория Гимарайнш
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур 2 : 0Витория Гимарайнш
11.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш1 : 2
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Арока3 : 3
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 6 : 0Арока
09.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур Арока3 : 1
17.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Арока4 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 1 : 1Арока
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе39
4
Лига конференций
Брага37
5 Фамаликан37
6 Бенфика26
7 Жил Висенте34
8 Арока34
9 Витория Гимарайнш33
10 Каза Пия33
11 Риу Аве22
12 Эштрела32
13 Эшторил21
14 АВС31
15 Алверка31
16
Стыковая зона
Насьонал31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

