Аль-Охдуд - Аль-Иттихад 30 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 30-08-2025 20:00
30 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Охдуд - Аль-Иттихад, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Охдуд
Наджран
Аль-Иттихад
Джидда
История личных встреч
|02.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|1 : 1
|03.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|1 : 2
|08.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|14.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|6-й тур
|0 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|2 : 3
|22.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|1 : 0
|17.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|32-й тур
|2 : 0
|12.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|31-й тур
|0 : 9
|01.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|1 : 2
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 2
|30.05.2025
|Кубок Короля
|Final. 1-й тур
|3 : 1
|26.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|34-й тур
|1 : 0
|20.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|33-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|1
|3
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттифак
|1
|3
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Ахли
|1
|3
|4
|Аль-Хазм
|1
|1
|5
|Дамак
|1
|1
|6
|Аль-Иттихад
|0
|0
|7
|Аль-Шабаб
|0
|0
|8
|Аль-Наср
|0
|0
|9
|Аль-Кадисия
|0
|0
|10
|Аль-Фатех
|0
|0
|11
|Аль-Таавун
|0
|0
|12
|Аль-Халидж
|0
|0
|13
|Аль-Фейха
|0
|0
|14
|Аль-Охдуд
|0
|0
|15
|Аль-Наджма
|0
|0
| 16
Зона вылета
|Аль-Холуд
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Неом
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Эр-Рияд
|1
|0