00:14 ()
Онлайн трансляции
Пятница 29 августа
Суббота 30 августа
Свернуть список

Аль-Охдуд - Аль-Иттихад 30 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 30-08-2025 20:00
30 Августа 2025 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур
Аль-Охдуд
Аль-Иттихад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Охдуд - Аль-Иттихад, которое состоится 30 Августа 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 1-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Охдуд
Наджран
Аль-Иттихад
Джидда
История личных встреч
02.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Иттихад1 : 1Аль-Охдуд
03.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Охдуд1 : 2Аль-Иттихад
08.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 23-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Охдуд
14.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 6-й тур Аль-Охдуд0 : 1Аль-Иттихад
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур 2 : 3Аль-Охдуд
22.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур Аль-Охдуд1 : 0
17.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 32-й тур 2 : 0Аль-Охдуд
12.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 31-й тур Аль-Охдуд0 : 9
01.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Охдуд1 : 2
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала 2 : 1Аль-Иттихад
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 2Аль-Иттихад
30.05.2025 Кубок Короля Final. 1-й тур Аль-Иттихад3 : 1
26.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 34-й тур Аль-Иттихад1 : 0
20.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 33-й тур 2 : 3Аль-Иттихад
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль13
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттифак13
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли13
4 Аль-Хазм11
5 Дамак11
6 Аль-Иттихад00
7 Аль-Шабаб00
8 Аль-Наср00
9 Аль-Кадисия00
10 Аль-Фатех00
11 Аль-Таавун00
12 Аль-Халидж00
13 Аль-Фейха00
14 Аль-Охдуд00
15 Аль-Наджма00
16
Зона вылета
Аль-Холуд10
17
Зона вылета
Неом10
18
Зона вылета
Эр-Рияд10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close