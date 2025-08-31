01:25 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион
Манчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
29 Бельгия зщ Максим Де Кёйпер
22 Япония зщ Каору Митома
27 Нидерланды пз Матс Виффер
17 Камерун пз Карлос Балеба
26 Швеция пз Ясин Аяри
33 Дания пз Мэттью О'Райли
11 Гамбия нп Янкуба Минте
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
1 Англия вр Джеймс Траффорд
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
3 Португалия зщ Рубен Диаш
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
14 Испания пз Нико Гонсалес
52 Норвегия пз Оскар Бобб
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
Главные тренеры
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Манчестер Сити2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Манчестер Сити
25.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 4Манчестер Сити
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Манчестер Сити
22.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.10.2021 Англия - Премьер-лига 9-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 4Манчестер Сити
18.05.2021 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Манчестер Сити
13.01.2021 Англия - Премьер-лига 18-й тур Манчестер Сити1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
27.08.2025 Англия — Кубок лиги 2-й раунд 0 : 6Брайтон энд Хоув Альбион
24.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур 2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
23.08.2025 Англия — Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити0 : 2
16.08.2025 Англия — Премьер-лига 1-й тур 0 : 4Манчестер Сити
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 3Манчестер Сити
01.07.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Манчестер Сити3 : 4 ДВ
26.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 Группа G. 3-й тур 2 : 5Манчестер Сити
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Челси37
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур36
4
Лига чемпионов
Ливерпуль26
5
Лига Европы
Сандерленд36
6 Эвертон36
7 Борнмут36
8 Ноттингем Форест24
9 Манчестер Юнайтед34
10 Манчестер Сити23
11 Бёрнли33
12 Брентфорд33
13 Лидс Юнайтед23
14 Кристал Пэлас22
15 Фулхэм32
16 Ньюкасл Юнайтед21
17 Астон Вилла21
18 Брайтон энд Хоув Альбион21
19 Вулверхэмптон30
20 Вест Хэм Юнайтед20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close