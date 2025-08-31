Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Стадион: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 31872
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Манчестер Сити, которое состоится 31 Августа 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Американ Экспресс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|29
|зщ
|Максим Де Кёйпер
|22
|зщ
|Каору Митома
|27
|пз
|Матс Виффер
|17
|пз
|Карлос Балеба
|26
|пз
|Ясин Аяри
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|11
|нп
|Янкуба Минте
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|52
|пз
|Оскар Бобб
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
Главные тренеры
|Фабиан Марк Хюрцелер
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
|25.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 4
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
|23.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 4
|18.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 2
|13.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|27.08.2025
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 6
|24.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|23.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Англия — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 4
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 3
|01.07.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|1/8 финала
|3 : 4 ДВ
|26.06.2025
|Клубный чемпионат мира — 2025
|Группа G. 3-й тур
|2 : 5
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Челси
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Сандерленд
|3
|6
|6
|Эвертон
|3
|6
|7
|Борнмут
|3
|6
|8
|Ноттингем Форест
|2
|4
|9
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|10
|Манчестер Сити
|2
|3
|11
|Бёрнли
|3
|3
|12
|Брентфорд
|3
|3
|13
|Лидс Юнайтед
|2
|3
|14
|Кристал Пэлас
|2
|2
|15
|Фулхэм
|3
|2
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|1
|18
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|1
|19
|Вулверхэмптон
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|2
|0