Торино - Фиорентина 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 18:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
31 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 31 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
|81
|вр
|Франко Израэль
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|34
|зщ
|Кристиано Бираги
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|32
|пз
|Кристьян Аслани
|66
|пз
|Гвидас Гинейтис
|10
|пз
|Никола Влашич
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|19
|нп
|Че Адамс
|43
|вр
|Давид де Хеа
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|5
|зщ
|Марин Понграчич
|6
|зщ
|Лука Раньери
|2
|зщ
|Додо
|21
|зщ
|Робин Госенс
|8
|пз
|Роландо Мандрагора
|44
|пз
|Николо Фаджоли
|7
|пз
|Симон Зом
|10
|нп
|Альберт Гудмундссон
|20
|нп
|Мойзе Кин
Главные тренеры
|Марко Барони
|Стефано Пиоли
История личных встреч
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 1
|01.02.2023
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|0 : 1
|10.01.2022
|Италия - Серия А
|21-й тур
|4 : 0
|28.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|29.01.2021
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|5 : 0
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 0
|31.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|28.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 2
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|21.08.2025
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 3
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|05.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|2
|3
|7
|Рома
|1
|3
|8
|Пиза
|1
|1
|9
|Аталанта
|1
|1
|10
|Кальяри
|1
|1
|11
|Фиорентина
|1
|1
|12
|Удинезе
|1
|1
|13
|Верона
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Лечче
|2
|1
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0