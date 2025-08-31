01:26 ()
Торино - Фиорентина 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 18:30
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
31 Августа 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Торино
Фиорентина

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Фиорентина, которое состоится 31 Августа 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Фиорентина
Флоренция
81УругвайврФранко Израэль
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
13ЧилизщГильермо Марипан
34ИталиязщКристиано Бираги
16НорвегияпзМаркус Педерсен
22ИталияпзЧезаре Казадей
32АлбанияпзКристьян Аслани
66ЛитвапзГвидас Гинейтис
10ХорватияпзНикола Влашич
26БельгиянпСириль Нгонж
19ШотландиянпЧе Адамс
43ИспанияврДавид де Хеа
15ИталиязщПьетро Комуццо
5ХорватиязщМарин Понграчич
6ИталиязщЛука Раньери
2Бразилиязщ Додо
21ГерманиязщРобин Госенс
8ИталияпзРоландо Мандрагора
44ИталияпзНиколо Фаджоли
7ШвейцарияпзСимон Зом
10ИсландиянпАльберт Гудмундссон
20ИталиянпМойзе Кин
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияСтефано Пиоли
История личных встреч
19.01.2025Италия — Серия А21-й турФиорентина1 : 1Торино
03.11.2024Италия — Серия А11-й турТорино0 : 1Фиорентина
02.03.2024Италия - Серия А27-й турТорино0 : 0Фиорентина
29.12.2023Италия - Серия А18-й турФиорентина1 : 0Торино
21.05.2023Италия - Серия АСерия А. 36-й турТорино1 : 1Фиорентина
01.02.2023Кубок Италии1/4 финалаФиорентина2 : 1Торино
21.01.2023Италия - Серия АСерия А. 19-й турФиорентина0 : 1Торино
10.01.2022Италия - Серия А21-й турТорино4 : 0Фиорентина
28.08.2021Италия - Серия А2-й турФиорентина2 : 1Торино
29.01.2021Италия - Серия А20-й турТорино1 : 1Фиорентина
25.08.2025Италия — Серия А1-й тур5 : 0Торино
18.08.2025Кубок Италии1/32 финалаТорино1 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 0Торино
31.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 1Торино
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 1Торино
28.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 2-й матчФиорентина3 : 2
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Фиорентина
21.08.2025Лига конференцийРаунд плей-офф. 1-й матч0 : 3Фиорентина
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 1Фиорентина
05.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 0Фиорентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Милан23
7 Рома13
8 Пиза11
9 Аталанта11
10 Кальяри11
11 Фиорентина11
12 Удинезе11
13 Верона11
14 Дженоа11
15 Лечче21
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

