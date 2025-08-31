Лацио - Верона 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
|94
|вр
|Иван Проведель
|77
|зщ
|Адам Марушич
|34
|зщ
|Марио Хила
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|6
|пз
|Николо Ровелла
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|5
|зщ
|Унай Нуньес
|15
|зщ
|Виктор Нельссон
|23
|зщ
|Энсо Эбосс
|70
|зщ
|Фаллу Чам
|3
|зщ
|Мартин Фресе
|36
|пз
|Шейх Ньясс
|24
|пз
|Антуан Бернед
|8
|пз
|Суат Сердар
|17
|нп
|Жиоване
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|0 : 3
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|1 : 0
|09.12.2023
|Италия - Серия А
|15-й тур
|1 : 1
|06.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 21-й тур
|1 : 1
|11.09.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 6-й тур
|2 : 0
|21.05.2022
|Италия - Серия А
|38-й тур
|3 : 3
|24.10.2021
|Италия - Серия А
|9-й тур
|4 : 1
|11.04.2021
|Италия - Серия А
|30-й тур
|0 : 1
|12.12.2020
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|2 : 0
|16.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|25.08.2025
|Италия — Серия А
|1-й тур
|1 : 1
|18.08.2025
|Кубок Италии
|1/32 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.05.2025
|Италия — Серия А
|38-й тур
|1 : 2
|18.05.2025
|Италия — Серия А
|37-й тур
|1 : 1
|11.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Кремонезе
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Комо
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Милан
|2
|3
|7
|Рома
|1
|3
|8
|Пиза
|1
|1
|9
|Аталанта
|1
|1
|10
|Кальяри
|1
|1
|11
|Фиорентина
|1
|1
|12
|Удинезе
|1
|1
|13
|Верона
|1
|1
|14
|Дженоа
|1
|1
|15
|Лечче
|2
|1
|16
|Болонья
|1
|0
|17
|Лацио
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Парма
|1
|0
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Торино
|1
|0