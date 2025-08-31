01:26 ()
Лацио - Верона 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 20:45
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 68530
31 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 2-й тур
Главный судья: Валерио Креццини (Италия);
Лацио
Верона

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Верона, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Верона
Верона
94ИталияврИван Проведель
77ЧерногориязщАдам Марушич
34ИспаниязщМарио Хила
25ДаниязщОливер Нильсен
17ПортугалиязщНуну Тавареш
8ФранцияпзМаттео Гендузи
6ИталияпзНиколо Ровелла
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
22ИталиянпМаттео Канчелльери
11АргентинанпВалентин Кастельянос
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
1ИталияврЛоренцо Монтипо
5ИспаниязщУнай Нуньес
15ДаниязщВиктор Нельссон
23КамерунзщЭнсо Эбосс
70ГамбиязщФаллу Чам
3ДаниязщМартин Фресе
36СенегалпзШейх Ньясс
24ФранцияпзАнтуан Бернед
8ГерманияпзСуат Сердар
17Бразилиянп Жиоване
9ШвециянпАмин Сарр
Главные тренеры
ИталияМаурицио Сарри
ИталияПаоло Дзанетти
История личных встреч
19.01.2025Италия — Серия А21-й турВерона0 : 3Лацио
16.09.2024Италия — Серия А4-й турЛацио2 : 1Верона
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЛацио1 : 0Верона
09.12.2023Италия - Серия А15-й турВерона1 : 1Лацио
06.02.2023Италия - Серия АСерия А. 21-й турВерона1 : 1Лацио
11.09.2022Италия - Серия АСерия А. 6-й турЛацио2 : 0Верона
21.05.2022Италия - Серия А38-й турЛацио3 : 3Верона
24.10.2021Италия - Серия А9-й турВерона4 : 1Лацио
11.04.2021Италия - Серия А30-й турВерона0 : 1Лацио
12.12.2020Италия - Серия А11-й турЛацио1 : 2Верона
24.08.2025Италия — Серия А1-й тур2 : 0Лацио
16.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Лацио2 : 0
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 1Лацио
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Лацио
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20251 : 0Лацио
25.08.2025Италия — Серия А1-й тур1 : 1Верона
18.08.2025Кубок Италии1/32 финала1 : 1 2 : 4Верона
25.05.2025Италия — Серия А38-й тур1 : 2Верона
18.05.2025Италия — Серия А37-й турВерона1 : 1
11.05.2025Италия — Серия А36-й турВерона1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Кремонезе26
2
Лига чемпионов
Интер М13
3
Лига чемпионов
Наполи13
4
Лига чемпионов
Ювентус13
5
Лига Европы
Комо13
6
Лига конференций
Милан23
7 Рома13
8 Пиза11
9 Аталанта11
10 Кальяри11
11 Фиорентина11
12 Удинезе11
13 Верона11
14 Дженоа11
15 Лечче21
16 Болонья10
17 Лацио10
18
Зона вылета
Парма10
19
Зона вылета
Сассуоло20
20
Зона вылета
Торино10

