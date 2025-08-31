Боруссия Д - Унион 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
31 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Унион, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Унион
Берлин
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|2
|зщ
|Ян Коуто
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|15
|зщ
|Том Роте
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|19
|пз
|Яник Хаберер
|13
|пз
|Андраш Шефер
|24
|пз
|Роберт Сков
|10
|нп
|Ильяс Анса
|23
|нп
|Андрей Илич
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|05.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|07.10.2023
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|4 : 2
|08.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|2 : 0
|13.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 2
|21.04.2021
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|18.12.2020
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|3 : 3
|18.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 1
|10.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 2
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 2
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 8
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|2 : 1
|15.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 5
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|0 : 3
|03.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|РБ Лейпциг
|2
|3
|11
|Боруссия Д
|1
|1
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Боруссия М
|2
|1
|14
|Гамбург
|2
|1
|15
|Вердер
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Фрайбург
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0