01:27 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 31 августа
Свернуть список

Боруссия Д - Унион 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
31 Августа 2025 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Боруссия Д
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Унион, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Унион
Берлин
1 Швейцария вр Грегор Кобель
26 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
2 Бразилия зщ Ян Коуто
24 Швеция зщ Даниэль Свенссон
20 Австрия пз Марсель Забитцер
13 Германия пз Паскаль Грос
10 Германия пз Юлиан Брандт
9 Гвинея нп Серу Гирасси
27 Германия нп Карим Адейеми
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
15 Германия зщ Том Роте
28 Австрия пз Кристофер Триммель
8 Германия пз Рани Хедира
19 Германия пз Яник Хаберер
13 Венгрия пз Андраш Шефер
24 Дания пз Роберт Сков
10 Германия нп Ильяс Анса
23 Сербия нп Андрей Илич
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия Д6 : 0Унион
05.10.2024 Германия — Бундеслига 6-й тур Унион2 : 1Боруссия Д
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Унион0 : 2Боруссия Д
07.10.2023 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия Д4 : 2Унион
08.04.2023 Германия - Бундеслига 27-й тур Боруссия Д2 : 1Унион
16.10.2022 Германия - Бундеслига 10-й тур Унион2 : 0Боруссия Д
13.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Унион0 : 3Боруссия Д
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Боруссия Д4 : 2Унион
21.04.2021 Германия - Бундеслига 30-й тур Боруссия Д2 : 0Унион
18.12.2020 Германия - Бундеслига 13-й тур Унион2 : 1Боруссия Д
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 3 : 3Боруссия Д
18.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 1Боруссия Д
10.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д1 : 2
02.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Боруссия Д3 : 2
30.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 8Боруссия Д
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Унион2 : 1
15.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 5Унион
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур 1 : 2Унион
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур Унион0 : 3
03.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Унион2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули24
3
Лига чемпионов
Бавария13
4
Лига чемпионов
Аугсбург13
5
Лига Европы
Вольфсбург13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 РБ Лейпциг23
11 Боруссия Д11
12 Байер21
13 Боруссия М21
14 Гамбург21
15 Вердер21
16
Стыковая зона
Майнц10
17
Зона вылета
Фрайбург10
18
Зона вылета
Хайденхайм20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close