Кёльн - Фрайбург 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 19:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
31 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Кёльн
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Фрайбург, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
1 Германия вр Марвин Швебе
2 Швейцария зщ Жоэль Шмид
4 Германия зщ Тимо Хюберс
6 Германия зщ Эрик Мартель
5 Германия пз Том Краус
28 Норвегия пз Себастиан Себулонсен
18 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
32 США пз Кристоффер Лунн
29 Германия пз Ян Тильман
16 Польша пз Якуб Каминьский
30 Германия нп Мариус Бюльтер
1 Германия вр Ноа Атуболу
17 Германия зщ Лукас Кюблер
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
44 Швейцария пз Йохан Манзамби
18 Турция пз Эрен Динкчи
14 Япония пз Юито Судзуки
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия нп Лукас Хёлер
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Юлиан Шустер
История личных встреч
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн0 : 0Фрайбург
17.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург2 : 0Кёльн
29.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Кёльн0 : 1Фрайбург
06.11.2022 Германия - Бундеслига 13-й тур Фрайбург2 : 0Кёльн
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Кёльн1 : 0Фрайбург
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Фрайбург1 : 1Кёльн
09.05.2021 Германия - Бундеслига 32-й тур Кёльн1 : 4Фрайбург
09.01.2021 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург5 : 0Кёльн
02.02.2020 Германия - Бундеслига 20-й тур Кёльн4 : 0Фрайбург
31.08.2019 Германия - Бундеслига 3-й тур Фрайбург1 : 2Кёльн
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 1Кёльн
17.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 1 : 2Кёльн
09.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Кёльн4 : 0
18.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 34-й тур Кёльн4 : 0
09.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Кёльн
23.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Фрайбург1 : 3
16.08.2025 Кубок Германии 1-й раунд 0 : 2Фрайбург
17.05.2025 Германия — Бундеслига 34-й тур Фрайбург1 : 3
10.05.2025 Германия — Бундеслига 33-й тур 1 : 2Фрайбург
04.05.2025 Германия — Бундеслига 32-й тур Фрайбург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф26
2
Лига чемпионов
Санкт-Паули24
3
Лига чемпионов
Бавария13
4
Лига чемпионов
Аугсбург13
5
Лига Европы
Вольфсбург13
6
Лига конференций
Унион13
7 Кёльн13
8 Штутгарт23
9 Хоффенхайм23
10 РБ Лейпциг23
11 Боруссия Д11
12 Байер21
13 Боруссия М21
14 Гамбург21
15 Вердер21
16
Стыковая зона
Майнц10
17
Зона вылета
Фрайбург10
18
Зона вылета
Хайденхайм20

Отзывы и комментарии к матчу

