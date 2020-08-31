Кёльн - Фрайбург 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 19:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
31 Августа 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Фрайбург, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|5
|пз
|Том Краус
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|29
|пз
|Ян Тильман
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|0 : 1
|06.11.2022
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 0
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|09.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 4
|09.01.2021
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|5 : 0
|02.02.2020
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|4 : 0
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|17.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|1 : 2
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|18.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|09.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|23.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|16.08.2025
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 2
|17.05.2025
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 3
|10.05.2025
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|04.05.2025
|Германия — Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Санкт-Паули
|2
|4
| 3
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Вольфсбург
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Унион
|1
|3
|7
|Кёльн
|1
|3
|8
|Штутгарт
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|РБ Лейпциг
|2
|3
|11
|Боруссия Д
|1
|1
|12
|Байер
|2
|1
|13
|Боруссия М
|2
|1
|14
|Гамбург
|2
|1
|15
|Вердер
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Майнц
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Фрайбург
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|2
|0