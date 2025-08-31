01:27 ()
Воскресенье 31 августа
Париж - Метц 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 17:15
Стадион: Шарлети (Париж, Франция), вместимость: 20000
31 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Париж
Метц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Метц, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шарлети (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Париж
Париж
Метц
Метц
История личных встреч
18.01.2025Франция — Лига 219-й турМетц3 : 1Париж
14.09.2024Франция — Лига 24-й турПариж1 : 2Метц
29.04.2023Франция - Лига 233-й турМетц1 : 1Париж
12.11.2022Франция - Лига 215-й турПариж1 : 4Метц
22.02.2019Франция - Лига 226-й турМетц2 : 0Париж
22.09.2018Франция - Лига 28-й турПариж2 : 1Метц
26.10.2016Франция - Кубок лиги1/16 финалаПариж1 : 1 6 : 7Метц
18.03.2016Франция - Лига 231-й турПариж1 : 2Метц
30.10.2015Франция - Лига 213-й турМетц2 : 1Париж
11.08.2015Франция - Кубок лиги1-й раундПариж1 : 2 ДВМетц
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур5 : 2Париж
17.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Париж
10.05.2025Франция — Лига 234-й турПариж2 : 0
02.05.2025Франция — Лига 233-й тур1 : 1Париж
26.04.2025Франция — Лига 232-й тур1 : 1Париж
23.08.2025Франция — Лига 12-й тур3 : 0Метц
17.08.2025Франция — Лига 11-й турМетц0 : 1
29.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 2-й матч1 : 3 ДВМетц
21.05.2025Франция — Переходные матчиФинал. 1-й матчМетц1 : 1
17.05.2025Франция — Переходные матчи1/2 финалаМетц1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Лион26
3
Лига чемпионов
Тулуза26
4
Лига чемпионов
Ланс36
5
Лига Европы
ПСЖ26
6
Лига конференций
Страсбург26
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Анже23
11 Осер23
12 Лорьян33
13 Ренн23
14 Брест31
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

