Париж - Метц 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 17:15
Стадион: Шарлети (Париж, Франция), вместимость: 20000
31 Августа 2025 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гаэль Ангула (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Париж - Метц, которое состоится 31 Августа 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Шарлети (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Париж
Париж
Метц
Метц
История личных встреч
|18.01.2025
|Франция — Лига 2
|19-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Франция — Лига 2
|4-й тур
|1 : 2
|29.04.2023
|Франция - Лига 2
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Франция - Лига 2
|15-й тур
|1 : 4
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|2 : 0
|22.09.2018
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|2 : 1
|26.10.2016
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 1 6 : 7
|18.03.2016
|Франция - Лига 2
|31-й тур
|1 : 2
|30.10.2015
|Франция - Лига 2
|13-й тур
|2 : 1
|11.08.2015
|Франция - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 2 ДВ
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|10.05.2025
|Франция — Лига 2
|34-й тур
|2 : 0
|02.05.2025
|Франция — Лига 2
|33-й тур
|1 : 1
|26.04.2025
|Франция — Лига 2
|32-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|17.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|29.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|21.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|Финал. 1-й матч
|1 : 1
|17.05.2025
|Франция — Переходные матчи
|1/2 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|6
| 5
Лига Европы
|ПСЖ
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|6
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Анже
|2
|3
|11
|Осер
|2
|3
|12
|Лорьян
|3
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|3
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0