Лион - Марсель 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 20:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
31 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Марсель, которое состоится 31 Августа 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Марсель
|40
|вр
|Реми Дескамп
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|10
|пз
|Павел Шульц
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|11
|пз
|Малик Фофана
|7
|пз
|Адам Карабец
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|5
|зщ
|Леонардо Балерди
|6
|зщ
|Улиссес Гарсия
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|9
|нп
|Амин Гуири
|22
|нп
|Тимоти Веа
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|02.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|3 : 2
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|2 : 3
|04.02.2024
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|06.12.2023
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 0
|01.05.2022
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 3
|01.02.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|2 : 1
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|1 : 1
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|3 : 0
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 1
|30.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 4
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|15.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|1 : 0
|09.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|02.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|29.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Тулуза
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|6
| 5
Лига Европы
|ПСЖ
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Страсбург
|2
|6
|7
|Марсель
|2
|3
|8
|Монако
|2
|3
|9
|Ницца
|2
|3
|10
|Анже
|2
|3
|11
|Осер
|2
|3
|12
|Лорьян
|3
|3
|13
|Ренн
|2
|3
|14
|Брест
|3
|1
|15
|Нант
|2
|0
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Париж
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Метц
|2
|0