Лион - Марсель 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 20:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
31 Августа 2025 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Лион
Марсель

Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция).

Составы команд
Лион
Лион
Марсель
Марсель
40ФранцияврРеми Дескамп
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
22АнголазщКлинтон Мата
19СенегалзщМусса Ньякате
16Бразилиязщ Абнер
6СШАпзТаннер Тессманн
23АнглияпзТайлер Мортон
10ЧехияпзПавел Шульц
8ФранцияпзКорентин Толиссо
11БельгияпзМалик Фофана
7ЧехияпзАдам Карабец
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
5АргентиназщЛеонардо Балерди
6ШвейцариязщУлиссес Гарсия
8АнглияпзЭйнджел Гомес
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
9ФранциянпАмин Гуири
22СШАнпТимоти Веа
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
Главные тренеры
ПортугалияПаулу Фонсека
ПортугалияЖорже Масиэл
ИталияРоберто де Дзерби
История личных встреч
02.02.2025Франция — Лига 120-й турМарсель3 : 2Лион
22.09.2024Франция — Лига 15-й турЛион2 : 3Марсель
04.02.2024Франция - Лига 120-й турЛион1 : 0Марсель
06.12.2023Франция - Лига 110-й турМарсель3 : 0Лион
23.04.2023Франция - Лига 132-й турЛион1 : 2Марсель
06.11.2022Франция - Лига 114-й турМарсель1 : 0Лион
01.05.2022Франция - Лига 135-й турМарсель0 : 3Лион
01.02.2022Франция - Лига 114-й турЛион2 : 1Марсель
28.02.2021Франция - Лига 127-й турМарсель1 : 1Лион
04.10.2020Франция - Лига 16-й турЛион1 : 1Марсель
23.08.2025Франция — Лига 12-й турЛион3 : 0
16.08.2025Франция — Лига 11-й тур0 : 1Лион
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Лион2 : 1
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 1Лион
30.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20250 : 4Лион
23.08.2025Франция — Лига 12-й турМарсель5 : 2
15.08.2025Франция — Лига 11-й тур1 : 0Марсель
09.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Марсель3 : 1
02.08.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Марсель1 : 1
29.07.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Марсель1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лилль37
2
Лига чемпионов
Лион26
3
Лига чемпионов
Тулуза26
4
Лига чемпионов
Ланс36
5
Лига Европы
ПСЖ26
6
Лига конференций
Страсбург26
7 Марсель23
8 Монако23
9 Ницца23
10 Анже23
11 Осер23
12 Лорьян33
13 Ренн23
14 Брест31
15 Нант20
16
Стыковая зона
Гавр20
17
Зона вылета
Париж20
18
Зона вылета
Метц20

