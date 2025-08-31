01:27 ()
Урал - Факел 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 13:00
31 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Урал
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Факел, которое состоится 31 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
20.06.2025 Россия — МФЛ 11-й тур Факел1 : 0Урал
09.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б Урал3 : 3Факел
12.05.2024 Мир Российская Премьер-лига 28-й тур Факел0 : 0Урал
03.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Факел3 : 3Урал
17.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Урал0 : 0Факел
12.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Урал2 : 0Факел
12.08.2022 Мир Российская Премьер-лига 5-й тур Факел0 : 0Урал
14.02.2020 Кубок ФНЛ Группа B. 1-й тур Факел2 : 1Урал
22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Урал1 : 1Факел
18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Факел0 : 0Урал
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур 4 : 1Урал
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Урал4 : 0
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 0 : 3Урал
18.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 1 : 0Урал
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Урал1 : 6
29.08.2025 Россия — МФЛ 21-й тур Факел0 : 0
24.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Факел1 : 0
22.08.2025 Россия — МФЛ 20-й тур 2 : 2Факел
17.08.2025 Россия — Лига PARI 5-й тур 0 : 1Факел
15.08.2025 Россия — МФЛ 19-й тур Факел2 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Первой лиги: «Урал» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел618
2
Повышение
Спартак Кс716
3
Плей-офф за повышение
Урал615
4
Плей-офф за повышение
КАМАЗ714
5 Челябинск713
6 Ротор711
7 Арсенал Т710
8 СКА-Хабаровск79
9 Уфа78
10 Енисей78
11 Шинник78
12 Волга Ул77
13 Родина77
14 Нефтехимик77
15 Чайка76
16
Зона вылета
Торпедо М74
17
Зона вылета
Сокол74
18
Зона вылета
Черноморец72

