Урал - Факел 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 13:00
31 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 7-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Факел, которое состоится 31 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Урал
Екатеринбург
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Мирослав Юрьевич Ромащенко
|Игорь Михайлович Шалимов
История личных встреч
|20.06.2025
|Россия — МФЛ
|11-й тур
|1 : 0
|09.08.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|12.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 0
|03.05.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|3 : 3
|17.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 0
|12.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|12.08.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|14.02.2020
|Кубок ФНЛ
|Группа B. 1-й тур
|2 : 1
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|1 : 1
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|0 : 0
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|4 : 1
|25.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|4 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|0 : 3
|18.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|1 : 0
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|1 : 6
|29.08.2025
|Россия — МФЛ
|21-й тур
|0 : 0
|24.08.2025
|Россия — Лига PARI
|6-й тур
|1 : 0
|22.08.2025
|Россия — МФЛ
|20-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Россия — Лига PARI
|5-й тур
|0 : 1
|15.08.2025
|Россия — МФЛ
|19-й тур
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Первой лиги: «Урал» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|6
|18
| 2
Повышение
|Спартак Кс
|7
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|6
|15
| 4
Плей-офф за повышение
|КАМАЗ
|7
|14
|5
|Челябинск
|7
|13
|6
|Ротор
|7
|11
|7
|Арсенал Т
|7
|10
|8
|СКА-Хабаровск
|7
|9
|9
|Уфа
|7
|8
|10
|Енисей
|7
|8
|11
|Шинник
|7
|8
|12
|Волга Ул
|7
|7
|13
|Родина
|7
|7
|14
|Нефтехимик
|7
|7
|15
|Чайка
|7
|6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Сокол
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Черноморец
|7
|2