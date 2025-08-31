01:28 ()
Алверка - Бенфика 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 19:00
31 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Алверка
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Бенфика, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Бенфика
Лиссабон
13 Португалия вр Андре Гомеш
3 Гондурас зщ Хосе Мартинес
5 Испания зщ Серхи Гомес
12 Нигерия зщ Isaac James
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
8 Бразилия пз Amorim
16 Испания пз Томас Мендес
2 Испания нп Набиль Туайзи
11 Бельгия нп Cedric Nuozzi
9 Сербия нп Марко Милованович
10 Португалия нп Шикинью
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
30 Аргентина зщ Николас Отаменди
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
7 Турция нп Керем Актюркоглу
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
25.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 2 : 2Алверка
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Алверка0 : 3
10.08.2025 Португалия — Примейра 1-й тур 2 : 1Алверка
23.11.2024 Кубок Португалии 1/16 финала Алверка2 : 2 2 : 4
20.10.2024 Кубок Португалии 1/32 финала Алверка3 : 0
27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч Бенфика1 : 0
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Бенфика3 : 0
20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 0Бенфика
16.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 1Бенфика
12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Бенфика2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе49
4
Лига конференций
Фамаликан37
5 Жил Висенте47
6 Брага37
7 Бенфика26
8 Насьонал44
9 Арока34
10 Витория Гимарайнш33
11 Каза Пия43
12 Риу Аве22
13 Эштрела32
14 Эшторил21
15 АВС31
16
Стыковая зона
Алверка31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

