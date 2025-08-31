Алверка - Бенфика 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 19:00
31 Августа 2025 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алверка - Бенфика, которое состоится 31 Августа 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
Бенфика
Лиссабон
|13
|вр
|Андре Гомеш
|3
|зщ
|Хосе Мартинес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|12
|зщ
|Isaac James
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|8
|пз
|Amorim
|16
|пз
|Томас Мендес
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
|9
|нп
|Марко Милованович
|10
|нп
|Шикинью
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|30
|зщ
|Николас Отаменди
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|25.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|10.08.2025
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|2 : 1
|23.11.2024
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 2 2 : 4
|20.10.2024
|Кубок Португалии
|1/32 финала
|3 : 0
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|1 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|16.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 1
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|3
|7
|5
|Жил Висенте
|4
|7
|6
|Брага
|3
|7
|7
|Бенфика
|2
|6
|8
|Насьонал
|4
|4
|9
|Арока
|3
|4
|10
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|11
|Каза Пия
|4
|3
|12
|Риу Аве
|2
|2
|13
|Эштрела
|3
|2
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0