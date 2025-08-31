Риу Аве - Брага 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 21:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
31 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Брага, которое состоится 31 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|5
|зщ
|Андреас Нтои
|4
|зщ
|Джонатан Панзо
|6
|зщ
|Нельсон Эбби
|3
|зщ
|Николаос Атанасиу
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|8
|пз
|Теофанис Бакулас
|10
|пз
|Брандон Агилера
|11
|нп
|Андре Силва
|9
|нп
|Клейтон
|80
|нп
|Оле Польман
|1
|вр
|Лукаш Горничек
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|14
|зщ
|Густаф Лагербильке
|15
|зщ
|Паулу Оливейра
|5
|зщ
|Леонарду Лелу
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|7
|пз
|Рожер Фернандеш
|10
|пз
|Родриго Саласар
|18
|нп
|Пау Виктор
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
|Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|29.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|07.10.2023
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 1
|05.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|11.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|2 : 3
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|0 : 0
|22.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|3 : 0
|30.06.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|4 : 3
|02.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 0
|23.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|3 : 3
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|1 : 1
|07.08.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|4 : 0
|16.05.2025
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|10.05.2025
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|3 : 3
|28.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|5 : 1
|24.08.2025
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 2
|21.08.2025
|Лига Европы
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 4
|17.08.2025
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|0 : 3
|14.08.2025
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Порту
|3
|9
| 3
Лига Европы
|Морейренсе
|4
|9
| 4
Лига конференций
|Фамаликан
|3
|7
|5
|Жил Висенте
|4
|7
|6
|Брага
|3
|7
|7
|Бенфика
|2
|6
|8
|Насьонал
|4
|4
|9
|Арока
|3
|4
|10
|Витория Гимарайнш
|3
|3
|11
|Каза Пия
|4
|3
|12
|Риу Аве
|2
|2
|13
|Эштрела
|3
|2
|14
|Эшторил
|2
|1
|15
|АВС
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Санта-Клара
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Тондела
|3
|0