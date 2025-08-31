01:28 ()
Воскресенье 31 августа
Риу Аве - Брага 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 21:30
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
31 Августа 2025 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 4-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Риу Аве
Брага

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Брага, которое состоится 31 Августа 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Брага
Брага
1 Польша вр Цезарий Мишта
5 Греция зщ Андреас Нтои
4 Англия зщ Джонатан Панзо
6 Англия зщ Нельсон Эбби
3 Греция зщ Николаос Атанасиу
17 Греция пз Мариус Врусаи
8 Греция пз Теофанис Бакулас
10 Коста-Рика пз Брандон Агилера
11 Бразилия нп Андре Силва
9 Бразилия нп Клейтон
80 Германия нп Оле Польман
1 Чехия вр Лукаш Горничек
2 Испания зщ Виктор Гомес
14 Швеция зщ Густаф Лагербильке
15 Португалия зщ Паулу Оливейра
5 Португалия зщ Леонарду Лелу
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
7 Португалия пз Рожер Фернандеш
10 Уругвай пз Родриго Саласар
18 Испания нп Пау Виктор
9 Франция нп Амин Эль-Уаззани
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1Брага
29.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Брага4 : 0Риу Аве
09.03.2024 Португалия — Примейра 25-й тур Риу Аве0 : 0Брага
07.10.2023 Португалия — Примейра 8-й тур Брага2 : 1Риу Аве
05.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Брага2 : 0Риу Аве
11.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Риу Аве2 : 3Брага
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Риу Аве0 : 0Брага
22.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Брага3 : 0Риу Аве
30.06.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Риу Аве4 : 3Брага
02.12.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Брага2 : 0Риу Аве
23.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур 3 : 3Риу Аве
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур Риу Аве1 : 1
07.08.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 4 : 0Риу Аве
16.05.2025 Португалия — Примейра 34-й тур Риу Аве1 : 1
10.05.2025 Португалия — Примейра 33-й тур 3 : 3Риу Аве
28.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 2-й матч Брага5 : 1
24.08.2025 Португалия — Примейра 3-й тур Брага2 : 2
21.08.2025 Лига Европы Раунд плей-офф. 1-й матч 0 : 4Брага
17.08.2025 Португалия — Примейра 2-й тур 0 : 3Брага
14.08.2025 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Брага2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг39
2
Лига чемпионов
Порту39
3
Лига Европы
Морейренсе49
4
Лига конференций
Фамаликан37
5 Жил Висенте47
6 Брага37
7 Бенфика26
8 Насьонал44
9 Арока34
10 Витория Гимарайнш33
11 Каза Пия43
12 Риу Аве22
13 Эштрела32
14 Эшторил21
15 АВС31
16
Стыковая зона
Алверка31
17
Зона вылета
Санта-Клара20
18
Зона вылета
Тондела30

