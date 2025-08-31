Гран-при Нидерландов 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 15
Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Арена: Кольцо Зандворт (Зандворт, Нидерланды)Этап 15, Зандворт, Нидерланды. Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00)
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Оскар Пиастри
|McLaren
|2
|Ландо Норрис
|McLaren
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|4
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|6
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|7
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|8
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|9
|Карлос Сайнс
|Williams
|10
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|11
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|12
|Юки Цунода
|Red Bull
|13
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|14
|Пьер Гасли
|Alpine
|15
|Алекс Албон
|Williams
|16
|Франко Колапинто
|Alpine
|17
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|18
|Эстебан Окон
|Haas
|19
|Оливер Берман
|Haas
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin