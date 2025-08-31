01:29 ()
Воскресенье 31 августа
Гран-при Нидерландов 2025 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2025. Этап 15

Начало трансляции: 31-08-2025 15:00
Арена: Кольцо Зандворт (Зандворт, Нидерланды)
Этап 15, Зандворт, Нидерланды. Гран-при Нидерландов. Гонка (72 круга, 306.587 км)
31 Августа 2025 года в 16:00 (+03:00)

Спортсмен Команда Результат Очки
1 Австралия Оскар Пиастри McLaren
2 Великобритания Ландо Норрис McLaren
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Франция Исак Хаджар Racing Bulls
5 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
6 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
7 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
8 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls
9 Испания Карлос Сайнс Williams
10 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
11 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
12 Япония Юки Цунода Red Bull
13 Бразилия Габриэл Бортолето Kick Sauber
14 Франция Пьер Гасли Alpine
15 Таиланд Алекс Албон Williams
16 Аргентина Франко Колапинто Alpine
17 Германия Нико Хюлькенберг Kick Sauber
18 Франция Эстебан Окон Haas
19 Великобритания Оливер Берман Haas
20 Канада Лэнс Стролл Aston Martin

