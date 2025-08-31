19:26 ()
Свернуть список

Рейнджерс - Селтик 31 Августа прямая трансляция

Начало трансляции: 31-08-2025 13:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
31 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Дон Робертсон (Шотландия);
Рейнджерс
Окончен
0 : 0
Селтик

  • 63'
    Майки Мур
  • 67'
    Мохаммед Диоманде
  • 88'
    Нассер Джига
0'
45'
90'
    Анонс матча
    Стартовый состав
    Статистика встреч
    Текстовая трансляция
    Таблица
    Получить прогноз
    на матч

    Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 31 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

    Составы команд
    Рейнджерс
    Глазго
    Селтик
    Глазго
    1АнглияврДжек Батлэнд
    2АнглиязщДжеймс Тавернье
    24Буркина-ФасозщНассер Джига
    5ШотландиязщДжон Сауттар
    30АнглиязщДжейден Мегома
    8ШотландияпзКоннор Баррон
    82'
    10ГанапзМохаммед Диоманде
    11НорвегиянпТело Осгор
    76'
    47АнглиянпМайки Мур
    73'
    23ФранциянпДжеди Гассама
    82'
    28Северная МакедониянпБоян Миовски
    73'
    9НигериянпСирил Дессерс
    73'
    18ФинляндиянпОливер Антман
    73'
    14АлбанияпзНедим Байрами
    76'
    6АнглияпзДжо Ротуэлл
    82'
    52ШотландиянпФиндли Кёртис
    82'
    1ДанияврКаспер Шмейхель
    56ШотландиязщЭнтони Ралстон
    20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
    5ИрландиязщЛиам Скэйлз
    63ШотландиязщКиран Тирни
    72'
    42ШотландияпзКаллум Макгрегор
    41ЯпонияпзРео Хататэ
    88'
    27БельгияпзАрне Энгелс
    65'
    10БельгияпзМишель-Анже Баликвиша
    65'
    8ШвециянпБеньямин Нюгрен
    38ЯпониянпДайдзэн Маэда
    49ШотландияпзДжеймс Форрест
    65'
    18ЯпониянпСин Ямада
    65'
    36УругвайзщМарсело Сараччи
    72'
    14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
    88'
    Запасные
    31ШотландияврЛиам Келли
    3АнглиязщМакс Ааронс
    37АнглиязщЭммануэль Фернандес
    99Бразилиянп Данило
    12ФинляндияврВильями Синисало
    47ШотландиязщДейн Маррей
    51ШотландиязщКолби Донован
    28ПортугалияпзПаулу Бернарду
    13Южная КореяпзХюн-Чун Ян
    Главные тренеры
    ШотландияРасселл Мартин
    Северная ИрландияБрендан Роджерс
    История личных встреч
    04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс1 : 1Селтик
    16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик2 : 3Рейнджерс
    02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
    15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
    01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
    25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
    11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
    07.04.2024 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 32-й тур Рейнджерс3 : 3Селтик
    30.12.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
    03.09.2023 Шотландия - Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Рейнджерс0 : 1Селтик
    27.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 6 : 0Рейнджерс
    24.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 3-й тур 1 : 1Рейнджерс
    19.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Рейнджерс1 : 3
    16.08.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/8 финала Рейнджерс4 : 2
    12.08.2025 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Рейнджерс
    26.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 2-й матч 0 : 0 3 : 2Селтик
    23.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 3-й тур Селтик3 : 0
    20.08.2025 Лига чемпионов Раунд плей-офф. 1-й матч Селтик0 : 0
    15.08.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/8 финала Селтик4 : 1
    10.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 2-й тур 0 : 2Селтик
    Турнирная таблица
    КомандаИО
    1
    Плей-офф чемпионов
    		Селтик410
    2
    Плей-офф чемпионов
    		Хартс410
    3
    Плей-офф чемпионов
    		Хайберниан24
    4
    Плей-офф чемпионов
    		Килмарнок44
    5
    Плей-офф чемпионов
    		Мазервелл44
    6
    Плей-офф чемпионов
    		Рейнджерс44
    7
    Переходной турнир
    		Ливингстон44
    8
    Переходной турнир
    		Данди32
    9
    Переходной турнир
    		Сент-Миррен32
    10
    Переходной турнир
    		Данди Юнайтед21
    11
    Переходной турнир
    		Фалкирк21
    12
    Переходной турнир
    		Абердин20

    Отзывы и комментарии к матчу

    Социальные комментарии Cackle
    Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Copyright © 2009-2024
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close