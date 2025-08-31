Рейнджерс - Селтик 31 Августа прямая трансляция
Начало трансляции: 31-08-2025 13:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
31 Августа 2025 года в 14:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Дон Робертсон (Шотландия);
Окончен
0 : 0
- 63'Майки Мур
- 67'Мохаммед Диоманде
- 88'Нассер Джига
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 31 Августа 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|24
|зщ
|Нассер Джига
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|30
|зщ
|Джейден Мегома
|8
|пз
|Коннор Баррон
82'
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
|11
|нп
|Тело Осгор
76'
|47
|нп
|Майки Мур
73'
|23
|нп
|Джеди Гассама
82'
|28
|нп
|Боян Миовски
73'
|9
|нп
|Сирил Дессерс
73'
|18
|нп
|Оливер Антман
73'
|14
|пз
|Недим Байрами
76'
|6
|пз
|Джо Ротуэлл
82'
|52
|нп
|Финдли Кёртис
82'
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
72'
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|41
|пз
|Рео Хататэ
88'
|27
|пз
|Арне Энгелс
65'
|10
|пз
|Мишель-Анже Баликвиша
65'
|8
|нп
|Беньямин Нюгрен
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|49
|пз
|Джеймс Форрест
65'
|18
|нп
|Син Ямада
65'
|36
|зщ
|Марсело Сараччи
72'
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
88'
Запасные
|31
|вр
|Лиам Келли
|3
|зщ
|Макс Ааронс
|37
|зщ
|Эммануэль Фернандес
|99
|нп
|Данило
|12
|вр
|Вильями Синисало
|47
|зщ
|Дейн Маррей
|51
|зщ
|Колби Донован
|28
|пз
|Паулу Бернарду
|13
|пз
|Хюн-Чун Ян
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 32-й тур
|3 : 3
|30.12.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|2 : 1
|03.09.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|0 : 1
|27.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|6 : 0
|24.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 1
|19.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 3
|16.08.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 2
|12.08.2025
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|26.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|0 : 0 3 : 2
|23.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|20.08.2025
|Лига чемпионов
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|15.08.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/8 финала
|4 : 1
|10.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|4
|10
| 2
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|4
|10
| 3
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|2
|4
| 4
Плей-офф чемпионов
|Килмарнок
|4
|4
| 5
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|4
|4
| 6
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|4
|4
| 7
Переходной турнир
|Ливингстон
|4
|4
| 8
Переходной турнир
|Данди
|3
|2
| 9
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|3
|2
| 10
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|2
|1
| 11
Переходной турнир
|Фалкирк
|2
|1
| 12
Переходной турнир
|Абердин
|2
|0