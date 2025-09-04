00:47 ()
Болгария - Испания 04 Сентября прямая трансляция

Начало трансляции: 04-09-2025 20:45
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43632
04 Сентября 2025 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 1-й тур
Главный судья: Срджан Йованович (Калуджерица, Сербия);
Болгария
Испания

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болгария - Испания, которое состоится 04 Сентября 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болгария
Испания
Болгария вр Светослав Вуцов
Болгария зщ Николай Минков
Болгария зщ Кристиан Димитров
Болгария зщ Росен Божинов
Болгария зщ Антон Недялков
Болгария зщ Фабиан Нюрнбергер
Болгария пз Марин Петков
Болгария пз Адриан Краев
Болгария пз Илия Груев
Болгария пз Радослав Кирилов
Болгария нп Кирилл Десподов
Испания вр Унай Симон
Испания зщ Даниэль Карвахаль
Испания зщ Пау Кубарси
Испания зщ Дин Хёйсен
Испания зщ Марк Кукурелья
Испания пз Родри
Испания пз Педри
Испания пз Ламин Ямаль
Испания пз Дани Ольмо
Испания пз Нико Уильямс
Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Болгария Илиан Илиев
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
10.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 0Болгария
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Болгария2 : 2
23.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 2-й матч 2 : 1Болгария
20.03.2025 Лига наций УЕФА Стыковые матчи В/С. 1-й матч Болгария1 : 2
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига С. Группа 3. 6-й тур Болгария1 : 1
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. Финал 2 : 2 5 : 3Испания
05.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/2 финала Испания5 : 4
23.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 2-й матч Испания3 : 3 5 : 4
20.03.2025 Лига наций УЕФА Лига А. 1/4 финала. 1-й матч 2 : 2Испания
18.11.2024 Лига наций УЕФА Лига А. Группа 4. 6-й тур Испания3 : 2
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия47
2
Плей-офф
Нидерланды26
3 Польша36
4 Литва32
5 Мальта41
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Босния и Герцеговина39
2
Плей-офф
Австрия26
3 Румыния46
4 Кипр33
5 Сан-Марино40
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия412
2
Плей-офф
Израиль36
3 Италия23
4 Эстония43
5 Молдавия30
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония48
2
Плей-офф
Уэльс47
3 Бельгия24
4 Казахстан33
5 Лихтенштейн30
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия39
2
Плей-офф
Албания45
3 Сербия24
4 Латвия34
5 Андорра40
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Чехия49
2
Плей-офф
Хорватия26
3 Черногория36
4 Фарерские острова33
5 Гибралтар40

